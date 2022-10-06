Новости Эстонии
06.10.2022, 11:50

ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о своих новых решениях

 (3)

В 12 часов в Доме Стенбока состоится пресс-конференция правительства. В пресс-конференции участвуют министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр обороны Ханно Певкур и министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.

Смотрите прямую трансляцию с синхронным переводом на русский язык!

Министр Рейнсалу сообщил, что правительство приняло ряд решений. Во-первых, одобрило лауреатов государственных премий в области образования. Торжественная церемония награждение пройдет в субботу в Пярнуском концертном зале. Во-вторых, государство одобрило и направило в парламент законопроект, по которому при желании можно будет увеличить взносы во вторую пенсионную ступень с 2% до 4 или 6%. В-третьих, был одобрен законопроект, упрощающий действия с земельными участками между государством и самоуправлениями.

Новость дополняется.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии