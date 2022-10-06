ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о своих новых решениях(3)
В 12 часов в Доме Стенбока состоится пресс-конференция правительства. В пресс-конференции участвуют министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр обороны Ханно Певкур и министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.
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Министр Рейнсалу сообщил, что правительство приняло ряд решений. Во-первых, одобрило лауреатов государственных премий в области образования. Торжественная церемония награждение пройдет в субботу в Пярнуском концертном зале. Во-вторых, государство одобрило и направило в парламент законопроект, по которому при желании можно будет увеличить взносы во вторую пенсионную ступень с 2% до 4 или 6%. В-третьих, был одобрен законопроект, упрощающий действия с земельными участками между государством и самоуправлениями.
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