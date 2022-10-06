ФОТО | Дом на воде. Как живут беженцы на корабле

Кто бывал на паромах знает, что там довольно развитая инфраструктура. Isabelle – не исключение, разве что комплекс обслуживающих структур был немного реорганизован под нужды беженцев. На корабле оказывают психологическую помощь, консультируют по разным социальным вопросам, выдают бесплатные лекарства и проводят инфодни. Обеспечивают жизнедеятельность корабля примерно 200 сотрудников, среди которых есть эстонцы, латыши и украинцы.

Корабль не рассчитан на длительное пребывание гостей, и вывешенная на поручнях одежда – тому свидетельство. „Вообще, два раза в неделю можно отдавать вещи в прачечную. Если, например, ты отнес их в воскресенье, то назад получишь только в четверг. Поэтому какие-то небольшие вещи обычно стирают вручную, чтобы не ждать несколько дней. Я тоже так делаю“, – поделился с RusDelfi Константин, который живет на корабле уже полгода. „Малометражные каюты просто не вмещают сушилки, особенно когда живете вчетвером. А вот постельное белье меняют каждый понедельник. Этим занимается горничная. Она же приносит туалетную бумагу и доливает жидкое мыло“.