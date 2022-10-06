06.10.2022, 21:44
ФОТО | Дом на воде. Как живут беженцы на корабле(36)
ФОТО: Laev Isabelle
Не так давно судно „Isabelle“ курсировало по маршруту Рига-Стокгольм. Сегодня оно стало пристанищем для украинских беженцев. Для них выделили пять этажей, что позволило приютить примерно 1900 человек. В среднем люди живут там по полтора месяца, после чего находят постоянное жилье в другом месте.
Кто бывал на паромах знает, что там довольно развитая инфраструктура. Isabelle – не исключение, разве что комплекс обслуживающих структур был немного реорганизован под нужды беженцев. На корабле оказывают психологическую помощь, консультируют по разным социальным вопросам, выдают бесплатные лекарства и проводят инфодни. Обеспечивают жизнедеятельность корабля примерно 200 сотрудников, среди которых есть эстонцы, латыши и украинцы.