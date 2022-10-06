Не хотите попробовать? Волонтеров зовут на ЧМ по хоккею, который пройдет в Риге и Тампере

Заявки на участие в волонтерской программе в Латвии принимаются до 4 января 2023 года, в Финляндии – до 30 ноября нынешнего года. Организаторы обещают добровольцам возможность попасть в закулисье международных соревнований, получить новые навыки и знания, а также познакомиться с другими энтузиастами хоккея, пишет Rus.Delfi.lv.

Для волонтеров предназначены вакансии в службах технической поддержки, департаменте спорта, а также в центре медиа и аккредитации. Потенциальным волонтерам должно быть хотя бы 16 лет, а кандидатам нужно учитывать, что для выполнения некоторых задач понадобятся особые навыки.

Чтобы заявиться на вакансию волонтера, нужно заполнить анкету на домашней странице Латвийской федерации хоккея.

Некоторые добровольцы приступят к работе 1 мая 2023 года, но для большинства работа начнется именно во время турнира. Претенденты должны быть свободными в период 12-28 мая 2023 года.

Планируется, что на чемпионате мира работа волонтеров будет организована в десять различных смен, длительность которых будет зависеть от поставленных задач. Обычно это 6-8 часов. Во время работы волонтеры получат форму и будут обеспечены питанием. При этом оргкомитет не будет компенсировать добровольцам размещение, дорожные или другие издержки.

Чемпионат мира по хоккею пройдет 12-28 мая 2023 года.

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