06.10.2022, 09:16
Из-за аварии трубопровода в Таллинне на Пярнуском шоссе перекрыта одна полоса(5)
ФОТО: | Ekspress Meedia
У Пярнуского шоссе 336 в Таллинне ведутся аварийные работы на трубопроводе, в связи с чем на этом участке дороги перекрыта полоса, выходящая из Таллинна. Аварийные работы также будут проводиться на участке между улицами Куузе и Мянни. Движение организовано в направлении, противоположном кругу.
Аварийные работы вместе с восстановительными работами будут завершены в кратчайшие сроки. Надеются закончить работу поздним вечером 07.10.2022.
Tallinna Vesi просит участников дорожного движения ориентироваться на временные дорожные знаки и по возможности выбирать альтернативный маршрут движения.
Компания приносит извинения за неудобства.