Из-за аварии трубопровода в Таллинне на Пярнуском шоссе перекрыта одна полоса

У Пярнуского шоссе 336 в Таллинне ведутся аварийные работы на трубопроводе, в связи с чем на этом участке дороги перекрыта полоса, выходящая из Таллинна. Аварийные работы также будут проводиться на участке между улицами Куузе и Мянни. Движение организовано в направлении, противоположном кругу.