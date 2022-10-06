Новости Эстонии
06.10.2022, 09:16

Из-за аварии трубопровода в Таллинне на Пярнуском шоссе перекрыта одна полоса

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Ohutum Pärnu maantee rattarada
Ohutum Pärnu maantee rattarada
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

У Пярнуского шоссе 336 в Таллинне ведутся аварийные работы на трубопроводе, в связи с чем на этом участке дороги перекрыта полоса, выходящая из Таллинна. Аварийные работы также будут проводиться на участке между улицами Куузе и Мянни. Движение организовано в направлении, противоположном кругу.

Аварийные работы вместе с восстановительными работами будут завершены в кратчайшие сроки. Надеются закончить работу поздним вечером 07.10.2022.

Tallinna Vesi просит участников дорожного движения ориентироваться на временные дорожные знаки и по возможности выбирать альтернативный маршрут движения.

Компания приносит извинения за неудобства.

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