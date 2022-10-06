BMW перевернулся и вылетел в кювет, молодой водитель на Volkswagen врезался в поезд. Что произошло на дорогах за сутки

05 октября в 09:13 произошла авария на перекрестке Лехола и Якобсони в Вильянди, где 54-летний мужчина на легковом автомобиле Mercedes-Benz совершал поворот налево на разрешающий знак светофора и наехал на 77-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу.

В 16:51 произошла авария на 38 км шоссе Тарту-Ряпина-Вярска в деревне Кярса в Пылвамаа, где 36-летняя женщина на легковом автомобиле BMW не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство несколько раз перевернулось через крышу и вылетело в кювет. Водителя и пассажира - 15-летнюю девушку - доставили в Клинику Тартуского университета.

В 20:07 произошла авария возле Петербури теэ, 83 в Таллинне, где 82-летний мужчина на легковом автомобиле Mercedes-Benz C200 CDI врезался сзади на затормозивший перед ним легковой автомобиль Mazda CX-5, которым управлял 48-летний мужчина. Пассажирка Mercedes - 53-летняя женщина - была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 20:29 произошла авария возле Пыхья пст, 17 в Таллинне, где 27-летний мужчина на электросамокате не справился с управлением и упал. Его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 22:00 произошла авария в деревне Ворбусе в Тарту, где 19-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Golf выехал на регулируемый светофором железнодорожный переезд без шлагбаума, где столкнулся с поездом, которым управлял 49-летний мужчина. В результате столкновения легковушку отбросило в канаву. Водителя доставили в Клинику Тартуского университета.