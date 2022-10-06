Официально: Украина подаст совместную заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу с Португалией и Испанией

5 октября, на брифинге в штаб-квартире УЕФА было объявлено, что „Федерация футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании привлекли Украину к заявке на проведение Чемпионата Мира-2030“.

Страны сообщили о своем намерении УЕФА и нашли поддержку своему стремлению.

„Мы верим, что мировая футбольная семья примет и поддержит эту инициативу“, – сказал президент Испанской футбольной федерации Луис Рубиалес. „Я убежден, что наша заявка стала намного лучше, чем раньше. Футбол универсален – и если он способен изменять жизни людей, то его следует использовать во благо“.

Правительство Испании уже одобрило инициативу. Заявку наверняка поддержат в УЕФА: в сентябре Александер Чеферин заявил, что хочет увидеть ЧМ-2030 в Европе и по его мнению презентация Португалии и Испании является самой привлекательной из-за отличной инфраструктуры. „Мы говорили про это. Я считаю, они должны получить этот ЧМ. УЕФА сделает все, чтобы помочь испанцам и португальцам“.

В случае победы, стадионы Украины примут игры одной из групп первенства мира, а остальные матчи, в том числе на решающих стадиях, пройдут в Испании и Португалии.

Чемпионат мира-2030 будет приурочен к 100-летию первого чемпионата мира по футболу, который состоялся в 1930 году в Уругвае.

Для проведения чемпионата мира-2030 свои заявки намерены подать Саудовская Аравия, Египет и Греция. Однако в таком случае турнир снова будут проводить зимой. На совместное проведение ЧМ-2030 также будут претендовать: Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай – впервые четыре страны вместе. После катарского чемпионата мира по футболу, следующий турнир пройдет в США, Мексике и Канаде (2026 год).

ФИФА объявит хозяев ЧМ-2030 в мае 2024 года.