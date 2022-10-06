СЕГОДНЯ | Анетт Контавейт начнет защиту титула на теннисном турнире в Остраве

Анетт Контавейт начнет турнир со второго круга, где встретится с Мартинцовой, победившая в первом раунде швейцарку Джил Тайхман со счетом 7:6, 7:6. Контавейт и Мартинцова также встречались на прошлой неделе на Tallinn Open, тогда Анетт одержала уверенную победу 6:2, 6:1 на глазах у родной публики.

Игры в Остраве начнутся в четверг в 11 утра, матч между Контавейт и Терезай – будет четвертым. Предполагается, что матч может начаться в шесть часов вечера, но это во многом зависит от результатов других встреч. Перед ними на корт выйдут Барбора Крейчикова и Белинда Бенчич, которые играли друг против друга в полуфинале Tallinn Open.