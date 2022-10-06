Контавейт отдала 78-й ракетке мира условную победу из-за травмы на турнире в Остраве

Контавейт, выигравшая в Остраве в прошлом году, отдала Терезе Мартинцовой (WTA 78-е место) 6:7 ​​(3), 0:1 победу во втором раунде.

Контавейт быстро стала уступать в счете 0-3 в стартовом сете, но затем ответила двумя брейками и повела 4-3. В восьмом гейме Мартинцова сразу смогла сделать брейк, и стартовый сет перешел в быстрый финальный гейм. Там чешка быстро повела 4:1 и в итоге выиграл 7:3.

В первом гейме второго сета Мартинцова сразу смогла сделать брейк, а затем Контавейт сдалась в следующем гейме.

Примерно через час после начала матча WTA сообщила Delf, что Контавейт снялась с соревнований из-за травмы поясницы. Теннисистка отказалась от комментариев.

До матча:

Анетт Контавейт начнет турнир со второго круга, где встретится с Мартинцовой, победившая в первом раунде швейцарку Джил Тайхман со счетом 7:6, 7:6. Контавейт и Мартинцова также встречались на прошлой неделе на Tallinn Open, тогда Анетт одержала уверенную победу 6:2, 6:1 на глазах у родной публики.

Игры в Остраве начнутся в четверг в 11 утра, матч между Контавейт и Терезай – будет четвертым. Предполагается, что матч может начаться в шесть часов вечера, но это во многом зависит от результатов других встреч. Перед ними на корт выйдут Барбора Крейчикова и Белинда Бенчич, которые играли друг против друга в полуфинале Tallinn Open.

В случае успеха Контавейт встретится с победительницей поединка между россиянками Екатериной Александровой и Дарьей Касаткиной.