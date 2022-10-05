05.10.2022, 22:43
Близ Тарту столкнулись поезд и легковушка, есть пострадавший(1)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В среду вечером, около 22 часов, полиция получила сообщение, что вблизи Тарту произошло столкновение поезда и легкового автомобиля.
ДТП случилось на переезде Ворбузе на железнодорожных путях в направлении из Таллинна в Тарту.
Полиция сообщила, что столкнувшийся с поездом автомобиль вынесло в кювет. По предварительной информации травмы получил один находившийся в машине человек. Ему оказывают помощь медики.
Сотрудники полиции производят на месте происшествия следственные действия. Движение поездов на данной ветке в настоящий момент (22.30) нарушено.