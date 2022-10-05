ЧП и криминал
05.10.2022, 22:43

Близ Тарту столкнулись поезд и легковушка, есть пострадавший

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Delfi
Liiklusõnnetus Elroni rongiga. Pilt on illustratiivne.
Liiklusõnnetus Elroni rongiga. Pilt on illustratiivne.
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

В среду вечером, около 22 часов, полиция получила сообщение, что вблизи Тарту произошло столкновение поезда и легкового автомобиля.

ДТП случилось на переезде Ворбузе на железнодорожных путях в направлении из Таллинна в Тарту.

Полиция сообщила, что столкнувшийся с поездом автомобиль вынесло в кювет. По предварительной информации травмы получил один находившийся в машине человек. Ему оказывают помощь медики.

Сотрудники полиции производят на месте происшествия следственные действия. Движение поездов на данной ветке в настоящий момент (22.30) нарушено.

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