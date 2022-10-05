Близ Тарту столкнулись поезд и легковушка, есть пострадавший

ДТП случилось на переезде Ворбузе на железнодорожных путях в направлении из Таллинна в Тарту.

Полиция сообщила, что столкнувшийся с поездом автомобиль вынесло в кювет. По предварительной информации травмы получил один находившийся в машине человек. Ему оказывают помощь медики.

Сотрудники полиции производят на месте происшествия следственные действия. Движение поездов на данной ветке в настоящий момент (22.30) нарушено.