ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (224-й день) | В Харьковской области обнаружен пыточный подвал

Глава МАГАТЭ едет в Киев, чтобы обсудить безопасную зону вокруг ЗАЭС

Глава агентства ООН по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси написал в „Твиттере“, что направляется в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Украинский персонал, управляющий Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), готовится перезапустить один из шести реакторов станции. Все они сейчас остановлены.

„Старший украинский персонал, управляющий станцией, проинформировал экспертов МАГАТЭ, находящихся на ЗАЭС, что идет подготовка к запуску пятого блока на пониженной мощности для производства пара и тепла для нужд станции“, - говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии.

Путин подписал указ о передаче в федеральную собственность России Запорожской АЭС

На сайте Кремля появился указ Владимира Путина о передаче Запорожской АЭС в российскую государственную собственность.

„Обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности“, - говорится в документе.

Украинский оператор Запорожской АЭС отреагировал на указ президента Путина о ее передаче российскому оператору.

„Запорожская АЭС будет продолжать работу в Украине, согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме, в „Энергоатоме“, - говорится в заявлении украинского холдинга.

„Указом Президента Украины от 4 октября №687 „О ничтожности актов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины“, признаются ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы Путина об аннексии украинских территорий“, - сообщил Энергоатом.

Результаты „референдумов“ в оккупированных украинских областях удивили даже Путина

Президент России Владимир Путин признался, что даже у него результаты псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях вызвали удивление, сообщает „Интерфакс“.