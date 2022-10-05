ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (224-й день) | В Харьковской области обнаружен пыточный подвал
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Глава МАГАТЭ едет в Киев, чтобы обсудить безопасную зону вокруг ЗАЭС
Глава агентства ООН по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси написал в „Твиттере“, что направляется в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Украинский персонал, управляющий Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), готовится перезапустить один из шести реакторов станции. Все они сейчас остановлены.
„Старший украинский персонал, управляющий станцией, проинформировал экспертов МАГАТЭ, находящихся на ЗАЭС, что идет подготовка к запуску пятого блока на пониженной мощности для производства пара и тепла для нужд станции“, - говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии.
Путин подписал указ о передаче в федеральную собственность России Запорожской АЭС
На сайте Кремля появился указ Владимира Путина о передаче Запорожской АЭС в российскую государственную собственность.
„Обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности“, - говорится в документе.
Украинский оператор Запорожской АЭС отреагировал на указ президента Путина о ее передаче российскому оператору.
„Запорожская АЭС будет продолжать работу в Украине, согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме, в „Энергоатоме“, - говорится в заявлении украинского холдинга.
„Указом Президента Украины от 4 октября №687 „О ничтожности актов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины“, признаются ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы Путина об аннексии украинских территорий“, - сообщил Энергоатом.
Результаты „референдумов“ в оккупированных украинских областях удивили даже Путина
Президент России Владимир Путин признался, что даже у него результаты псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях вызвали удивление, сообщает „Интерфакс“.
„Результаты референдума, о котором вы сказали, откровенно говоря, даже самого меня не только порадовали, но и удивили“, - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса „Учитель года“.
Полиция Украины: в селе Пески обнаружен пыточный подвал
В селе Пески-Радьковские, возвращенном недавно под контроль ВСУ, украинские следователи обнаружили место, где, по их мнению, российские военные пытали местных жителей.
Об этом на своей странице в „Фейсбуке“ написал начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов. Он называет место „ужасным застенком“.
Правозащитник сообщил о первом уголовном деле об уклонении от мобилизации
В Пензе завели уголовное дело на молодого человека, который отказался подписывать повестку в военкомат, сообщил правозащитник Павел Чиков.
По его данным, 32-летнего мужчину задержали с помощью ОМОНа, и уже вторые сутки он находится в изоляторе временного содержания.
ЕС согласовал новый пакет санкций - России еще больше ограничат экспорт нефти и доступ к технологиям
Страны Европейского союза достигли компромисса по новому, восьмому пакету санкций против России, включая ограничения цен на продажу нефти в третьи страны, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Официальное соглашение будет подписано и обнародовано позже в среду.
Британская разведка сочла успешным продолжение наступления Украины
По оценке британской военной разведки, Украина продолжает добиваться успехов в наступательных операциях как на северо-восточном, так и на южном фронтах.
На северо-востоке в Харьковской области Украина сейчас консолидировала значительную часть территории к востоку от реки Оскол, говорится в ежедневной сводке, опубликованной министерством обороны Великобритании.
Генассамблея ООН в понедельник обсудит аннексию Россией четырех регионов Украины
Генеральная Ассамблея ООН созвала срочное заседание в следующий понедельник, чтобы обсудить объявленную Россией аннексию четырех частично оккупированных регионов Украины, сообщил представитель ООН.
По словам пресс-секретаря Генассамблеи Паулины Кубяк, заседание созвано по просьбе Украины и Албании и назначено на три часа дня (восемь вечера по Лондону, десять вечера по Москве) 10 октября.
Число россиян, въезжающих в ЕС, за неделю упало на 20%
Число граждан России, въехавших в страны Евросоюза за неделю с 26 сентября по 2 октября, упало на 20% по сравнению с предыдущей неделей, отчиталось европейское пограничное агентство Frontex.
За семь дней границы стран ЕС пересекло около 53 тыс. обладателей российских паспортов. Большая часть въехала через Финляндию (29 тыс.), Эстонию (8,8 тыс.), а также Украину (8,5 тыс.).