В ЕС согласовали установку потолка цен на российскую нефть. Россия пригрозила прекращением поставок

В частности, речь идет о запрете поставок высокотехнологичной продукции в РФ, оказания российским структурам услуг IT, инжиниринга, юриспруденции, передает „Интерфакс“.

В сообщении чешского председательства говорится, что санкции предусматривают „запрет на транспортировку по морю российской нефти третьим странам по цене, превышающей лимит, а также на сопутствующие услуги“.

Помимо этого, согласованный пакет санкций включает запрет импорта из России сталелитейной продукции, древесной массы, бумаги, оборудования и бытовой техники, химических веществ, пластика, сигарет.

Кроме того, согласованы новые фигуранты санкционных списков и критерии, определяющие обход действующих санкций.

В председательстве Чехии напомнили, что последует письменная процедура, а санкции вступят в силу после публикации постановления в „Официальном журнале“ ЕС.

Россия пообещала не поставлять нефть в страны, которые введут потолок цен

Россия не будет поставлять нефть в страны, которые прибегнут к нерыночным ограничениям, таким как введение потолка цен на топливо. Об этом после заседания ОПЕК+ заявил вице-премьер Александр Новак.

„Мы считаем, что нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем продолжать поставлять только тем, кто обеспечивает рыночные механизмы ценообразования“, — ответил Новак на вопрос о возможности введения странами Запада потолка цен на нефть из России.