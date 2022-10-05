Таллиннцы предложили 415 идей для Народного бюджета. Что людей беспокоит больше всего?

Мэр Таллинна Михаил Кылварт благодарит всех горожан, которые поделились своими пожеланиями по развитию нашей столицы. „Количество предложений, поступивших в рамках сбора идей для народного бюджета, отражает то, с каким вниманием и заботой люди относятся к развитию города и его будущему. Создание городской среды требует столько же усилий, как строительство и поддержание в порядке собственного дома. Но именно так мы сумеем создать для себя и последующих поколений тот самый дом, который начинается с улицы, - подчеркнул Кылварт. – Поскольку в будущем году Таллинн станет Зеленой столицей Европы, то в нынешнем году впервые можно было подавать идеи, касающиеся развития экологичного городского пространства. Судя по тому, что в этой сфере поступило 121 предложение, можно констатировать, что эта тема близка нашим горожанам“.

Больше всего предложений поступило в сфере спорта и досуга, а также молодежи – в целом этих тем касаются 173 предложения. Также много идей связаны с экологичным городским пространством – их 121. С безопасностью связаны 56 предложений и с прочими сферами – 65 идей.

Третий год подряд больше всего идей касается развития Кесклинна, на этот раз их поступило 77. За ним следует Нымме с 73 идеями, Ласнамяэ – 56, Кристийне – 55, Пыхья-Таллинн – 53, Хааберсти – 38, Мустамяэ – 35 и Пирита, где было представлено 28 идей. На эстонском языке поступило 326 идей, на русском – 71 и на английском языке – 18 предложений. Преимущественно идеи поступали через электронную среду.

Средства народного бюджета предназначаются исключительно для объектов общественного пользования, которые будут находиться в открытом доступе. Ориентировочный объем инвестиции должен составлять до 100 000 евро. Возможность реализации поступивших предложений оценит экспертная комиссия. Реализуемые на основании заданных критериев идеи будут представлены общественности для обсуждения, далее они поступят на народное голосование, которое будет проходить с 21 ноября по 4 декабря.