Таллиннцы предложили 415 идей для Народного бюджета. Что людей беспокоит больше всего?(1)
В ходе сбора идей для Народного бюджета - 2023 горожанами было передано 415 предложений по благоустройству городского пространства Таллинна. Больше всего поступило идей, касающихся сферы спорта и досуга, а также связанных с молодежью.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт благодарит всех горожан, которые поделились своими пожеланиями по развитию нашей столицы. „Количество предложений, поступивших в рамках сбора идей для народного бюджета, отражает то, с каким вниманием и заботой люди относятся к развитию города и его будущему. Создание городской среды требует столько же усилий, как строительство и поддержание в порядке собственного дома. Но именно так мы сумеем создать для себя и последующих поколений тот самый дом, который начинается с улицы, - подчеркнул Кылварт. – Поскольку в будущем году Таллинн станет Зеленой столицей Европы, то в нынешнем году впервые можно было подавать идеи, касающиеся развития экологичного городского пространства. Судя по тому, что в этой сфере поступило 121 предложение, можно констатировать, что эта тема близка нашим горожанам“.
Больше всего предложений поступило в сфере спорта и досуга, а также молодежи – в целом этих тем касаются 173 предложения. Также много идей связаны с экологичным городским пространством – их 121. С безопасностью связаны 56 предложений и с прочими сферами – 65 идей.
Третий год подряд больше всего идей касается развития Кесклинна, на этот раз их поступило 77. За ним следует Нымме с 73 идеями, Ласнамяэ – 56, Кристийне – 55, Пыхья-Таллинн – 53, Хааберсти – 38, Мустамяэ – 35 и Пирита, где было представлено 28 идей. На эстонском языке поступило 326 идей, на русском – 71 и на английском языке – 18 предложений. Преимущественно идеи поступали через электронную среду.
Средства народного бюджета предназначаются исключительно для объектов общественного пользования, которые будут находиться в открытом доступе. Ориентировочный объем инвестиции должен составлять до 100 000 евро. Возможность реализации поступивших предложений оценит экспертная комиссия. Реализуемые на основании заданных критериев идеи будут представлены общественности для обсуждения, далее они поступят на народное голосование, которое будет проходить с 21 ноября по 4 декабря.
Планируемый объем народного бюджета в 2023 году составляет 1 миллион евро, его точный размер будет утвержден Таллиннским городским собранием в конце года при принятии городского бюджета на 2023 год. Средства будут распределены между районами города, в общих чертах каждый район получит приблизительно 100 000 евро на реализацию проекта в рамках народного бюджета.
В 2021 году в рамках сбора идей для народного бюджета поступило в общей сложности 420 идей, из которых 99 были квалифицированы для голосования. В рамках сбора идей для Народного бюджета – 2022 от горожан было получено 389 предложений, для голосования были отобраны 132.