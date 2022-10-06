Более ста тысяч жителей Эстонии до сих пор не получили возврат подоходного налога от государства. Почему?(5)
Не смотря на то, что 3 октября истек последний срок как возврата, так и доплаты подоходного налога, процедура декларирования еще не завершена более чем у 137 тысяч человек.
„Каждый случай индивидуален, но в целом мы ждем от людей дополнительные документы, на основании которых они запрашивают возврат налога“, — сказала Ärileht специалист по связям со СМИ Налогово-таможенного департамента (EMTA) Керту Лаадога.
По словам Лаадоги, это нормальное количество людей, ЕМТА находится на постоянной связи с ними, их проинформировали о том, какие дополнительные документы необходимо предоставить. „Как только все документы будут в порядке и на вопросы будут даны ответы, деньги будут возвращены. Выплаты производятся каждый день, поэтому количество людей постоянно меняется“, — добавила Лаадога.