Более ста тысяч жителей Эстонии до сих пор не получили возврат подоходного налога от государства. Почему?

„Каждый случай индивидуален, но в целом мы ждем от людей дополнительные документы, на основании которых они запрашивают возврат налога“, — сказала Ärileht специалист по связям со СМИ Налогово-таможенного департамента (EMTA) Керту Лаадога.

По словам Лаадоги, это нормальное количество людей, ЕМТА находится на постоянной связи с ними, их проинформировали о том, какие дополнительные документы необходимо предоставить. „Как только все документы будут в порядке и на вопросы будут даны ответы, деньги будут возвращены. Выплаты производятся каждый день, поэтому количество людей постоянно меняется“, — добавила Лаадога.