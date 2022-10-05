Глава Еврокомиссии посетит в понедельник Эстонию. Запланирована поездка в Нарву(34)
В понедельник, 10 октября, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Эстонию, где встретится с премьер-министром Кайей Каллас и президентом Аларом Карисом, примет участие в Таллиннском цифровом саммите, а также посетит Нарву.
Расписание визита
В 8:45 глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с премьер-министром Кайей Каллас в доме Стенбока.
В 9:30 фон дер Ляйен и Кая Каллас проведут совместную пресс-конференцию в доме Стенбока.
В 10:00 Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом в Кадриорге.
В 10:35 фон дер Ляйен вместе с Кайей Каллас посетят Маарьямяэский мемориал жертвам коммунизма.
В 11:00 Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен откроют Таллиннский цифровой саммит в Kultuurikatla.
В 13:00 Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас посетят Нарвский пограничный переход.
В 14:10 Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас посетят Кренгольмскую мануфактуру.
В 13:45 в Нарвской художественной резиденции начнётся благодарственное мероприятие, посвященное Плану справедливого перехода Эстонии, с выступления министра государственного управления Рийны Солман. Перспективы, связанные с реализацией плана, будут обсуждаться с заинтересованными группами на мероприятии.
В 14:45 на мероприятии выступят председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Кая Каллас.
В 15:15 состоится пресс-конференция по Эстонскому плану справедливого перехода.