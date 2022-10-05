Глава Еврокомиссии посетит в понедельник Эстонию. Запланирована поездка в Нарву

Расписание визита

В 8:45 глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с премьер-министром Кайей Каллас в доме Стенбока.

В 9:30 фон дер Ляйен и Кая Каллас проведут совместную пресс-конференцию в доме Стенбока.

В 10:00 Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом в Кадриорге.

В 10:35 фон дер Ляйен вместе с Кайей Каллас посетят Маарьямяэский мемориал жертвам коммунизма.

В 11:00 Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен откроют Таллиннский цифровой саммит в Kultuurikatla.

В 13:00 Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас посетят Нарвский пограничный переход.

В 14:10 Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас посетят Кренгольмскую мануфактуру.

В 13:45 в Нарвской художественной резиденции начнётся благодарственное мероприятие, посвященное Плану справедливого перехода Эстонии, с выступления министра государственного управления Рийны Солман. Перспективы, связанные с реализацией плана, будут обсуждаться с заинтересованными группами на мероприятии.

В 14:45 на мероприятии выступят председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Кая Каллас.

В 15:15 состоится пресс-конференция по Эстонскому плану справедливого перехода.