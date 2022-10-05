Генсек реформистов о подозрении однопартийца в коррупции: повеяло временами Сависаара

„Самое противное, что такое вообще могло случиться. На ум приходят времена Сависаара“, — прокомментировал Суслов возникшие в Кохтла-Ярве подозрения в коррупции. Среди прочих по подозрению был задержан заместитель мэра, член Партии реформ Виталий Бородин. По мнению Суслова, Бородину было бы разумно выйти из партии, как с личной точки зрения, так и с точки зрения партии. „Мы надеемся, что подозрения не перерастут в обвинения. Но пусть судебные мельницы мелют и спокойно делают свое дело“, — добавил Суслов.

Сама партия не собирается инициировать исключение Бородина. Сначала с ним проведут беседу, а если он не захочет уйти сам, то обдумываются дальнейшие шаги.

Вчера по подозрению в коррупции в Кохтла-Ярве были арестованы 11 человек, в том числе местный магнат Николай Осипенко, четверо депутатов городского совета, четверо чиновников и двое знакомых Осипенко.

Одним из подозреваемых оказался вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин (Партия реформ). Реформисты делят власть в Кохтла-Ярве с избирательным союзом Осипенко „Прогресс“ и с ассоциацией, называющей себя фракцией Центристской партии, которая состоит из бывших членов Центристской партии.