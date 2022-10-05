ВИДЕО | Лига чемпионов: разгром от „Челси“, первые очки „Ювентуса“ и прекрасный гол „Шахтера“

В центральном матче среды, лондонский „Челси“ на стадионе „Стэмфорд Бридж“ принимал чемпиона Италии „Милан“. Хозяева вышли вперёд в середине первого тайма. После суматохи в штрафной площади „Милана“, гол забил Уэсли Фофана на 24-й минуте. На 56-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг удвоил преимущество „Челси“ 2:0. Спустя пять минут, Рис Джеймс пробил с острого угла под перекладину и довел счёт до разгромного 3:0.

Это победа стала первой для „Челси“ в нынешнем сезоне ЛЧ и первая победа в еврокубках под руководством нового главного тренера Грэма Поттера.

Группа Е: „Зальцбург“ (5 очков), „Челси“ (4), „Милан“ (4) „Динамо“ Загреб (3)

Сегодняшний матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, во многом был определяющий и для „Ювентуса“. Итальянский клуб на своём поле принимал израильский „Маккаби“ из Хайфы.

Хозяева открыли счёт в матче на 35-й минуте, благодаря голу Адриена Рабьо. Душан Влахович через 15 минут удвоил преимущество хозяев. На 75-й минуте Дин Дэвид один мяч для израильского клуба отыграл и обеспечил нервную концовку. Радость гостей была не долгой и на 85-й минуте Адриен Рабьо оформи дубль и установил окончательный счёт в матче 3:1.

Группа Н: „ПСЖ“ (7 очков), „Бенфика“ (7), „Ювентус“ (3), „Маккаби“ Хайфа (0)

Мадридский „Реал“ на стадионе „Сантьяго Бернабеу“ принимал донецкий „Шахтер“.

На 13-й минуте после рикошета Тараса Степаненко, Родриго вывел хозяев вперед. На 28-й минуте Винисиус Жуниор ударом в левый угол забил второй гол в ворота „Шахтера“. В конце первого тайма, Александр Зубков ударом „ножницами“ в левый угол ворот „Реала“, сократил отставание в счете.

Видео гола Александра Зубкова в ворота „Реала“:

Группа F: „Реал“ (9 очков), „Шахтер“ (4), РБ „Лейпциг“ (3), „Селтик“ (1)

Остальные результаты среды:

Группа Е:

„Зальцбург“ – „Динамо“ Загреб, 1:0

Голы: 1:0 – 71, пенальти Окафор

„Челси“ – „Милан“, 3:0

Голы: 1:0 – 24 Фофана, 2:0 – 56 Обамеянг, 3:0 – 61 Джеймс

Группа F:

РБ „Лейпциг“ – „Селтик“, 3:1

Голы: 1:0 – 27 Нкунку, 1:1 – 47 Жота, 2:1 – 64 Андре Силва, 3:1 – 77 Андре Силва