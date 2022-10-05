ВИДЕО | Лига чемпионов: разгром от „Челси“, первые очки „Ювентуса“ и прекрасный гол „Шахтера“
Восемью матчами в среду закончился третий тур группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.
В центральном матче среды, лондонский „Челси“ на стадионе „Стэмфорд Бридж“ принимал чемпиона Италии „Милан“. Хозяева вышли вперёд в середине первого тайма. После суматохи в штрафной площади „Милана“, гол забил Уэсли Фофана на 24-й минуте. На 56-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг удвоил преимущество „Челси“ 2:0. Спустя пять минут, Рис Джеймс пробил с острого угла под перекладину и довел счёт до разгромного 3:0.
Это победа стала первой для „Челси“ в нынешнем сезоне ЛЧ и первая победа в еврокубках под руководством нового главного тренера Грэма Поттера.
Группа Е: „Зальцбург“ (5 очков), „Челси“ (4), „Милан“ (4) „Динамо“ Загреб (3)
Сегодняшний матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, во многом был определяющий и для „Ювентуса“. Итальянский клуб на своём поле принимал израильский „Маккаби“ из Хайфы.
Хозяева открыли счёт в матче на 35-й минуте, благодаря голу Адриена Рабьо. Душан Влахович через 15 минут удвоил преимущество хозяев. На 75-й минуте Дин Дэвид один мяч для израильского клуба отыграл и обеспечил нервную концовку. Радость гостей была не долгой и на 85-й минуте Адриен Рабьо оформи дубль и установил окончательный счёт в матче 3:1.
Группа Н: „ПСЖ“ (7 очков), „Бенфика“ (7), „Ювентус“ (3), „Маккаби“ Хайфа (0)
Мадридский „Реал“ на стадионе „Сантьяго Бернабеу“ принимал донецкий „Шахтер“.
На 13-й минуте после рикошета Тараса Степаненко, Родриго вывел хозяев вперед. На 28-й минуте Винисиус Жуниор ударом в левый угол забил второй гол в ворота „Шахтера“. В конце первого тайма, Александр Зубков ударом „ножницами“ в левый угол ворот „Реала“, сократил отставание в счете.
Видео гола Александра Зубкова в ворота „Реала“:
Группа F: „Реал“ (9 очков), „Шахтер“ (4), РБ „Лейпциг“ (3), „Селтик“ (1)
Остальные результаты среды:
Группа Е:
„Зальцбург“ – „Динамо“ Загреб, 1:0
Голы: 1:0 – 71, пенальти Окафор
„Челси“ – „Милан“, 3:0
Голы: 1:0 – 24 Фофана, 2:0 – 56 Обамеянг, 3:0 – 61 Джеймс
Группа F:
РБ „Лейпциг“ – „Селтик“, 3:1
Голы: 1:0 – 27 Нкунку, 1:1 – 47 Жота, 2:1 – 64 Андре Силва, 3:1 – 77 Андре Силва
„Реал“ – „Шахтер“, 2:1
Голы: 1:0 – 13 Родриго, 2:0 – 28 Винисиус Жуниор, 2:1 – 39 Зубков
Группа G:
„Севилья“ – „Боруссия“ Дортмунд, 1:4
Голы: 0:1 – 6 Геррейру, 0:2 – 41 Беллингем, 0:3 – 43 Адейеми, 1:3 – 51 Эн-Несири, 1:4 – 75 Брандт
„Манчестер Сити“ – „Копенгаген“, 5:0
Голы: 1:0 – 7 Холанд, 2:0 – 32 Холанд, 3:0 – 39, автогол Хочолава, 4:0 – 55, пенальти Марез, 5:0 – 76 Альварес
Группа H:
„Бенфика“ – ПСЖ, 1:1
Голы: 0:1 – 22 Месси, 1:1 – 41, автогол Данилу Перейра
„Ювентус“ – „Маккаби“ Хайфа, 3:1
Голы: 1:0 – 35 Рабьо, 2:0 – 50 Влахович, 2:1 – 75 Давид, 3:1 – 83 Рабьо