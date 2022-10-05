СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: „Милан“ проэкзаменует „Челси“, а „Ювентус“ в погоне за первыми очками

В центральном матче среды, лондонский „Челси“ на стадионе „Стэмфорд Бридж“ сыграет с чемпионом Италии „Миланом“. Для „Челси“ сегодняшняя игра, является важнейшей в групповом этапе, так как нужно железно побеждать, чтобы сохранить шансы для выхода в плей-офф.

В нынешнем сезоне ЛЧ „Челси“ выступает крайне неудачно. Сначала лондонский клуб уступил загребскому „Динамо“, со счетом (0:1). Затем сыграли в ничью с „Зальцбургом“ (1:1). „Милан“ после двух туров набрал 4 очка и лидирует в группе Е. Чемпион Италии сыграл в ничью с „Зальцбургом“ (1:1), но затем на классе обыграли „Динамо“ (3:1).

Группа Е: „Милан“ (4 очка), „Динамо“ Загреб (3), „Зальцбург“ (2), „Челси“ (1)

Сегодняшний матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, является важнейшим и для „Ювентуса“. Итальянский клуб на своём поле примет израильский „Маккаби“ из Хайфы. „Ювентус“ впервые в своей истории начал групповой этап ЛЧ с двух поражений подряд. С начало проиграл „ПСЖ“(2:1), а затем потерпели сенсационное поражение на своём поле от „Бенфики“ (1:2).

Для „Маккаби“ одно только попадание в групповой этап Лиги чемпионов, это уже серьёзное достижение. Огромная радость для местных болельщиков, которые смогут увидеть топовые команды Европы.

Группа Н: „ПСЖ“ (6 очков), „Бенфика“ (6), „Ювентус“ (0), „Маккаби“ Хайфа (0)

Расписание:

Группа Е:

„Зальцбург“ – „Динамо“ Загреб, 19:45

„Челси“ – „Милан“, 22:00

Группа F:

РБ „Лейпциг“ – „Селтик“, 19:45

„Реал“ – „Шахтер“, 22:00

Группа G:

„Севилья“ – „Боруссия“ Дортмунд, 22:00

„Манчестер Сити“ – „Копенгаген“, 22:00

Группа H:

„Бенфика“ – ПСЖ, 22:00

„Ювентус“ – „Маккаби“ Хайфа, 22:00