Государство планирует изъять оружие у граждан РФ и Беларуси к концу 2023 года

Согласно поправкам к закону, которые разрабатывает Министерство внутренних дел, граждане России и Беларуси должны будут отказаться от своего оружия к концу следующего года. Лицензии на оружие для серопаспортников больше не будут продлеваться, они будут действовать до истечения указанного в них срока, пишет rus.err.