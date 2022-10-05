Государство планирует изъять оружие у граждан РФ и Беларуси к концу 2023 года(21)
Согласно поправкам к закону, которые разрабатывает Министерство внутренних дел, граждане России и Беларуси должны будут отказаться от своего оружия к концу следующего года. Лицензии на оружие для серопаспортников больше не будут продлеваться, они будут действовать до истечения указанного в них срока, пишет rus.err.
„Мое предложение состоит в том, что право на владение оружием в Эстонской Республике должно быть у граждан Эстонии. Владеть оружием в Эстонии также могут граждане Европейского союза и стран НАТО. Все остальные должны отказаться от оружия“, - заявил в среду в передаче Uudis+ на Vikerraadio министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Согласно поправкам к Закону об оружии, граждане РФ и Беларуси должны будут до конца 2023 года продать, сдать или привести в негодность свое оружие, пояснил министр внутренних дел.
По словам Ляэнеметса, поправки к закону коснутся порядка 1300 человек, из которых около половины - обладатели серых паспортов.