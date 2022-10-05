Баскетбол
05.10.2022, 18:55

Тартусский баскетбольный клуб одержал уверенную победу в „университетском дерби“

 
TalTechi tagamängija Gregor Ilves.
TalTechi tagamängija Gregor Ilves.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В эстонско-латвийской баскетбольной лиге Paf клуб тартусского университета „Макс и Мориц“ победил „ТалТех/Оптибет“ со счетом 81:69 в „университетском дерби“.

Тартуцы отлично начали матч, потому что с помощью Мярта Розенталя и 218-сантиметрового словака Томаса Павелки, они быстро повели в счете 13:5. После этого команда Технического университета пришла в себя и в лучшем случае была на расстоянии одного броска, но гости все же выиграли первую четверть 21:19.

Во второй четверти в прежнем темпе продолжилась битва двух разных команд. Тарту, не пропустившие ни одного дальнего броска (из семи попыток) во второй четверти, контролировали свою корзину, но „ТалТек“, бросавший издалека, отставали на несколько очков. Гости ушли отдыхать с преимуществом 38:34.

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