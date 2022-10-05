Тартусский баскетбольный клуб одержал уверенную победу в „университетском дерби“

Тартуцы отлично начали матч, потому что с помощью Мярта Розенталя и 218-сантиметрового словака Томаса Павелки, они быстро повели в счете 13:5. После этого команда Технического университета пришла в себя и в лучшем случае была на расстоянии одного броска, но гости все же выиграли первую четверть 21:19.