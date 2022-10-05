СЕЙЧАС на DELFI TV | „ТалТех“ постарается отомстить Тартускому университету за весенний полуфинал

„ТалТех“ проиграл 83:89 клубу из Рапла „Авис Утилитас“ в первом матче эстонско-латвийской лиги, а днем ​​ранее клуб тартуского университета „Макс и Мориц“ дома обыграли таллиннский клуб „Калев/Аудентес“ 72:70. „ТалТех“ и „Макс и Мориц“ встречались в прошлом сезоне в полуфинале чемпионата Эстонии, где клуб из Тарту выиграл 3:0.

У обоих клубов также есть проблемы из-за травм. У клуба из Тарту на площадку не выйдут американец Брэндон Джонсон и Александр Тасса, восстанавливающийся после травмы. Киур Томас Вехманен и Том Калдре будут наблюдать за матчем своей команды „ТалТех“ со скамейки запасных.