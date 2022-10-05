05.10.2022, 18:55
СЕЙЧАС на DELFI TV | „ТалТех“ постарается отомстить Тартускому университету за весенний полуфинал
ФОТО: | Delfi Meedia
В эстонско-латвийской баскетбольной лиге Paf в среду состоится одна игра. „ТалТех/Оптибет“ принимает команду тартуского университета „Макс и Мориц“. Delfi TV будет транслировать встречу, которая начнеться 19:00, в спорткомплексе „ТалТеха“.
„ТалТех“ проиграл 83:89 клубу из Рапла „Авис Утилитас“ в первом матче эстонско-латвийской лиги, а днем ранее клуб тартуского университета „Макс и Мориц“ дома обыграли таллиннский клуб „Калев/Аудентес“ 72:70. „ТалТех“ и „Макс и Мориц“ встречались в прошлом сезоне в полуфинале чемпионата Эстонии, где клуб из Тарту выиграл 3:0.