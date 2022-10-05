ВИДЕО | С нашей стороны „подсуетились“, но некоторые люди все еще спят под открытым небом: волонтер о ситуации на границе

Кузьмин отметил, что положительные изменения на границе есть, хотя проблема все еще существует и требует пристального внимания.

“У меня нет информации кто именно создал пробку на границе. Может российская сторона, может быть эстонская. Но когда мы подняли волну возмущения, начали ездить на границу и кормить людей, то проблема сдвинулась с места. Эти видео сняты с разницей в сутки“ - сказал активист. Ниже представлены два видеоролика с пункта пропуска „Шумилкино“ (со стороны России).



„Думаю, это с нашей стороны „подсуетились“ и частично решили проблему. Тем не менее, некоторые люди все еще ждут и спят прямо под открытым небом“.

Николай также отметил, что власти обещали поставить для людей палатки, однако занимаются ли этим вопросом в действительности - пока не понятно.

„Мы готовы и палатки купить, но разрешат ли их поставить?... Поэтому закупили сотню дождевиков и теплую обувь - около 30 пар“ - говорит Николай Кузьмин. Он уверен, что в теории запретить могут что угодно.

„Меня вообще вчера пограничники попросили больше не нарушать закон и тут не появляться. Даже 15 км сопровождали до конца приграничной зоны“ - рассказывает активист. Дело в том, что в пограничной зоне без прописки в приграничных районах Пскова или пропуска находиться нельзя.

В конце сентября и начале октября на границе между Россией и Эстонией образовались внушительные очереди, состоящие, в основном, из украинских беженцев. Они оказались в России после полномасштабного вторжения в Украину и пытаются выехать в страны Евросоюза, но сутками не могут пересечь границу. У некоторых не выдерживают нервы. Недавно один из ожидающих мужчин разбил стеклянный стакан и нанес себе увечья (подробнее - здесь). Волонтеры пытаются помогать людям в такой ситуации, почитать об этом можно здесь.