ВИДЕО | С нашей стороны „подсуетились“, но некоторые люди все еще спят под открытым небом: волонтер о ситуации на границе(5)
О том, какая сейчас ситуация на границе России и Эстонии RusDelfi рассказал псковский гражданский активист, волонтер и муниципальный депутат Николай Кузьмин.
Кузьмин отметил, что положительные изменения на границе есть, хотя проблема все еще существует и требует пристального внимания.
“У меня нет информации кто именно создал пробку на границе. Может российская сторона, может быть эстонская. Но когда мы подняли волну возмущения, начали ездить на границу и кормить людей, то проблема сдвинулась с места. Эти видео сняты с разницей в сутки“ - сказал активист. Ниже представлены два видеоролика с пункта пропуска „Шумилкино“ (со стороны России).
„Думаю, это с нашей стороны „подсуетились“ и частично решили проблему. Тем не менее, некоторые люди все еще ждут и спят прямо под открытым небом“.
Николай также отметил, что власти обещали поставить для людей палатки, однако занимаются ли этим вопросом в действительности - пока не понятно.
„Мы готовы и палатки купить, но разрешат ли их поставить?... Поэтому закупили сотню дождевиков и теплую обувь - около 30 пар“ - говорит Николай Кузьмин. Он уверен, что в теории запретить могут что угодно.
„Меня вообще вчера пограничники попросили больше не нарушать закон и тут не появляться. Даже 15 км сопровождали до конца приграничной зоны“ - рассказывает активист. Дело в том, что в пограничной зоне без прописки в приграничных районах Пскова или пропуска находиться нельзя.
В конце сентября и начале октября на границе между Россией и Эстонией образовались внушительные очереди, состоящие, в основном, из украинских беженцев. Они оказались в России после полномасштабного вторжения в Украину и пытаются выехать в страны Евросоюза, но сутками не могут пересечь границу. У некоторых не выдерживают нервы. Недавно один из ожидающих мужчин разбил стеклянный стакан и нанес себе увечья (подробнее - здесь). Волонтеры пытаются помогать людям в такой ситуации, почитать об этом можно здесь.