„IBA твердо убеждена, что политика не должна оказывать никакого влияния на спорт“, — говорится в заявлении боксерской ассоциации. „Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой. IBA призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах“.

При этом президентом Международной федерации бокса является россиянин Умар Кремлёв. Ван дер Ворст, глава Нидерландской боксерской ассоциации, хотел баллотироваться против него как на генеральной ассамблее, состоявшейся в мае, так и на внеочередном съезде, состоявшемся две недели назад, но IBA не признала его кандидатуру.

Таким образом, Кремлев остается президентом, Ван дер Ворст пообещал передать дело в спортивный суд. Это вызвало негодование у многих организаций. В частности, сомнения появились у МОК. При этом сегодняшнее решение IBA также противоречит рекомендациям МОК, на основании которых федерации могут не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов из-за войны в Украине.

Тем не менее IBA проявили мягкость характера. „И российская, и белорусская сборные могут выступать под своим флагом, и в случае завоевания золотой медали будет звучать их национальный гимн. Согласно решению, к соревнованиям также будут допущены российские и белорусские судьи и технические официальные лица“, — добавили они.

Заявление ужасно тем, что IBA приостановила членство в Ассоциации бокса Украины, сославшись на „вмешательство правительства“. Правда, по великой милости IBA их спортсмены до сих пор допускаются к участию в соревнованиях.