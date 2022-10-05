Столичные учреждения вводят меры по экономии энергии

„Рост затрат на энергоносители неизбежно приводит к увеличению расходов на содержание всех учреждений города и повышает себестоимость услуг, оказываемых горожанам. Существенно возросли расходы на отопление и электроэнергию, содержание дорог и маршрутные перевозки. Все это влияет на стоимость содержания школ и детских садов, расходы на уличное освещение, общественный транспорт, а также на уборку снега и противогололедную обработку улиц. В целом, обусловленное ростом цен повышение расходов города будет исчисляться десятками миллионов евро в год“, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Все городские учреждения и работники получат руководство по внедрению мер экономии энергии в каждом здании. Принято решение, что ни в одном здании температура воздуха не должна опускаться ниже установленных законом норм. Кроме того, будет сокращен период использования рождественской иллюминации, решено уменьшить подсветку фасадов и декоративное освещение. Ночное освещение будет отключено в местах, которые люди не используют для передвижения. В целях безопасности улицы в ночное время будут освещены, хотя интенсивность освещения будет по возможности снижена.

По словам мэра, меры по экономии энергии применялись и ранее, были сделаны необходимые инвестиции, в том числе в энергосберегающие решения, светодиодное освещение и системы управления освещением.

„Тем не менее, безусловно, есть еще ряд дополнительных возможностей, и именно поэтому мы поставили цель снизить энергопотребление по меньшей мере на 10 процентов по сравнению с предыдущими периодами“, - подчеркнул Кылварт.

Согласно первоначальным планам, ледовые холлы и бассейны продолжат работать, и на них будут распространяться такие же меры экономии, как в других городских учреждениях. Зимой откроются катки, однако сезон их работы будет более коротким.