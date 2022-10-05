Столичные учреждения вводят меры по экономии энергии(10)
Таллиннская городская управа обсудила сегодня планы по экономии энергии в городских учреждениях и при оказании общественных услуг. Цель – снизить энергопотребление по меньшей мере на 10% по сравнению с предыдущим периодом.
„Рост затрат на энергоносители неизбежно приводит к увеличению расходов на содержание всех учреждений города и повышает себестоимость услуг, оказываемых горожанам. Существенно возросли расходы на отопление и электроэнергию, содержание дорог и маршрутные перевозки. Все это влияет на стоимость содержания школ и детских садов, расходы на уличное освещение, общественный транспорт, а также на уборку снега и противогололедную обработку улиц. В целом, обусловленное ростом цен повышение расходов города будет исчисляться десятками миллионов евро в год“, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Все городские учреждения и работники получат руководство по внедрению мер экономии энергии в каждом здании. Принято решение, что ни в одном здании температура воздуха не должна опускаться ниже установленных законом норм. Кроме того, будет сокращен период использования рождественской иллюминации, решено уменьшить подсветку фасадов и декоративное освещение. Ночное освещение будет отключено в местах, которые люди не используют для передвижения. В целях безопасности улицы в ночное время будут освещены, хотя интенсивность освещения будет по возможности снижена.
По словам мэра, меры по экономии энергии применялись и ранее, были сделаны необходимые инвестиции, в том числе в энергосберегающие решения, светодиодное освещение и системы управления освещением.
„Тем не менее, безусловно, есть еще ряд дополнительных возможностей, и именно поэтому мы поставили цель снизить энергопотребление по меньшей мере на 10 процентов по сравнению с предыдущими периодами“, - подчеркнул Кылварт.
Согласно первоначальным планам, ледовые холлы и бассейны продолжат работать, и на них будут распространяться такие же меры экономии, как в других городских учреждениях. Зимой откроются катки, однако сезон их работы будет более коротким.
„Мы также обсуждали экономию за счет возможностей для занятий спортом, однако пришли к выводу, что пока не будем принимать столь радикальных мер. Мы постараемся избежать таких крайних мер как закрытие ледового холла или бассейна – хотя экономия была бы значительной, это ухудшило бы возможности для занятий спортом и физической активности горожан. Мы также не сокращаем доступность общественного транспорта, пользование которым значительно выросло по сравнению с прошлым годом. Это означает, что общественный транспорт дает людям возможность сокращать свои личные расходы на топливо, и мы поддержим стремление горожан отдавать предпочтение общественному транспорту“, - сказал Кылварт.
В 2022 году на общественном транспорте Таллинна совершено более чем на 10 миллионов поездок больше, чем за тот же период прошлого года. В целях экономии средств на некоторые маршруты вернулись дизельные автобусы – это означает, что полный переход на газовые автобусы произойдет не так быстро, как планировалось.
Помимо энергопотребления, городские учреждения должны сдерживать и другие расходы. Будут также пересмотрены инвестиционные планы.