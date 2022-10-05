Срок рассмотрения заявлений в фонд страхования вакцинации будет продлен

По закону на рассмотрение заявления предусматривается 150 дней. По состоянию на конец сентября в Кассу Здоровья было подано 1154 соответствующих требованиям заявления, из которых 755 отправлено на рассмотрение в Департамент лекарств. „Всего было оценено 285 заявок, еще 470 заявок еще ждут оценки. Поэтому, пока не успели обработать все заявления, мы вынуждены продлить срок рассмотрения заявлений и проинформировать об этом людей. Согласно прогнозу, мы сможем оценить все полученные заявления к концу этого года“, — сказала член Правления Кассы Здоровья Пилле Банхард.

Страхование вакцинации и компенсация вреда здоровью, вызванного вакцинами, — это новая практика в нашей системе, и основной проблемой при обработке является большое количество заявлений. „Мы приносим свои извинения всем людям, чьи поданные заявления не могут быть обработано вовремя. Обработка заявлений в фонде страхования вакцинации — это трудоемкий процесс, а поскольку треть всех заявок, поступивших на сегодняшний день, были поданы в первые недели мая, обработать все заявления в установленные сроки не представляется возможным“, — добавила Банхард. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, Касса здоровья сейчас анализирует процесс страхования вакцинации и выясняет, что и как именно можно улучшить с точки зрения организации процесса.

На первом этапе рассмотрения Касса Здоровья оценивает, соответствует ли заявление условиям, установленным в фонде страхования вакцинации. Затем Касса Здоровья направляет информацию, относящуюся к делу, ​​в Департамент лекарств, который после получения соответствующих данных и документов оценивает, можно ли установить явную причинно-следственную связь, вероятную причинно-следственную связь или вероятное отсутствие причинно-следственной связи между вакцинацией и вредом, причиненным здоровью человека.