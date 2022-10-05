Департамент здоровья порадовал: этой осенью рекомендации по масштабным коронавирусным ограничениям не будет

Об этом Департамент здоровья сообщил в ответ на проведенное изданием Forte сравнение, где рассматривалась статистика заболеваемости за 38-е недели этого и прошлого года.

Год назад в больницах было 195 человек, сегодня 176. Коэффициент заболеваемости тогда составлял 1,1, а сегодня чуть менее 1,08. По состоянию на 27.09.2021 показатель заболеваемости на 100 000 жителей за последние 14 дней составлял 529,9. По состоянию на 26.09.2022 заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 жителей составила 510,6.