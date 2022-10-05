05.10.2022, 15:54
Департамент здоровья порадовал: этой осенью рекомендации по масштабным коронавирусным ограничениям не будет(12)
Ситуацию может изменить лишь появление нового штамма
ФОТО: | Õhtuleht
Сегодня Департамент здоровья дал четко понять, что хотя сейчас показатель заболеваемости коронавирусом сопоставим с показателем аналогичного периода прошлого года, количество тяжело болеющих пациентов довольно скромное, в связи с чем департамент не планирует рекомендовать введение ограничений.
Об этом Департамент здоровья сообщил в ответ на проведенное изданием Forte сравнение, где рассматривалась статистика заболеваемости за 38-е недели этого и прошлого года.