Новости Эстонии
05.10.2022, 15:54

Департамент здоровья порадовал: этой осенью рекомендации по масштабным коронавирусным ограничениям не будет

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Ситуацию может изменить лишь появление нового штамма
Здание Департамента здоровья
Здание Департамента здоровья
ФОТО: Tiina Kõrtsini | Õhtuleht

Сегодня Департамент здоровья дал четко понять, что хотя сейчас показатель заболеваемости коронавирусом сопоставим с показателем аналогичного периода прошлого года, количество тяжело болеющих пациентов довольно скромное, в связи с чем департамент не планирует рекомендовать введение ограничений.

Об этом Департамент здоровья сообщил в ответ на проведенное изданием Forte сравнение, где рассматривалась статистика заболеваемости за 38-е недели этого и прошлого года.

Год назад в больницах было 195 человек, сегодня 176. Коэффициент заболеваемости тогда составлял 1,1, а сегодня чуть менее 1,08. По состоянию на 27.09.2021 показатель заболеваемости на 100 000 жителей за последние 14 дней составлял 529,9. По состоянию на 26.09.2022 заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 жителей составила 510,6.

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