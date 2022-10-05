МНЕНИЕ | Россия – страна без определенных границ

Госдума РФ единогласно ратифицировала договоры о принятии в состав России новых территорий – марионеточных Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. По ходу обсуждения выяснилось, что принять-то приняли, но непонятно, в каких границах. Потому что идёт война, и каждый день украинская армия сдвигает линию фронта, кроме того часть Николаевской области вошла в Херсонскую. По факту, в угоду пятничному ликованию на Красной площади Россия стала страной без чётко очерченной государственной границы.