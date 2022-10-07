СПЕЦОПЕРАЦИЯ „ПУТИН-70“ | Как президент РФ легко нарушал свои обещания

За то долгое время, которое провел у власти Владимир Путин, он успел раздать невероятное количество обещаний - от неизменности Конституции РФ до многократного увеличения благосостояния граждан. Однако многие из обещаний оказались невероятно далеки от реальности.
1. Пенсионный возраст
О том, что о подъеме пенсионного возраста и речи не идет, Владимир Путин заявлял многократно. Однако если внимательно присмотреться к заявлениям, которые делались на протяжении почти десяти лет, можно заметить, как менялась его риторика.
„Если вы имели возможность послушать то, что я говорил недавно в прямом эфире по телевидению, то знаете: я как раз против того, чтобы поднимать пенсионный возраст“ (2005 год).
„Мы не планируем, во всяком случае в ближайшее обозримое время, поднимать пенсионный возраст. Я знаю, что такие планы обсуждаются, формулируются. Да, в Европе действительно везде практически, я хочу, чтобы вы знали, вы, наверное, знаете это, во всех европейских странах, даже в постсоветских, на Украине сейчас, подняли пенсионный возраст, в Европе везде, там уже 65 для мужчин и женщин, в некоторых странах одинаково“ (2011 год).
„Что касается в целом повышения пенсионного возраста – я и сейчас придерживаюсь той точки зрения, что время еще не настало. Но, буду откровенен, мне уже многие, не только эксперты, но уже просто практики говорят: вы хотите людям хорошее сделать, а в конце концов вред им нанесете“ (2015 год).
„Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию, я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно“ - (2018 год, июнь).
В октябре 2018 года Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Согласно пенсионной реформе, в России с 1 января 2019 года был увеличен пенсионный возраст — до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.
2. Войти в пятерку крупнейших экономик мира
Такую задачу Путин озвучивал неоднократно. Однако в 2020 году Владимир Путин издал указ, в котором обозначил национальные цели развития России до 2030 года. В этом указе цели войти в пятёрку крупнейших экономик мира к 2024 году уже не оказалось. „Действительно, скажем так, конъюнктура международная экономическая, она весьма и весьма неблагоприятна“ - прокомментировал такое решение Путина Дмитрий Песков для РИА Новости.
3. В России исчезает воровство
„Посмотрите, у нас в некоторых областях, даже в нашей стране, в Сибири, люди дверь не закрывают, и воровства никакого нет“ - отметил Владимир Путин в программе „Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение“ в 2010 году.
И действительно, по данным судебного департамента при Верховном суде России, в 2010 году по статье „Кража“ были осуждены около 250 тысяч человек, а в 2011-м — до 240 тысяч. Можно было бы предположить, что с таким слабовыраженным но все-таки трендом количество краж к настоящему времени снизилось до 130 тысяч (минус 10 тысяч за год). Однако не тут-то было - в 2020 году по этой статье было осуждено 206 тысяч, а в 2021 это чисто даже немного увеличилось - 218 тысяч. Более того, проект „Важные истории“ писал, что именно кража до сих пор — самое распространенное преступление в стране. Как видно, говорить о том, что воровство исчезает, - слишком смелое заявление.
4. К 2013 году Россия должна удвоить ВВП
16 мая 2003 Путин заявил:
„За десятилетие мы должны как минимум удвоить валовой внутренний продукт страны. Удвоение ВВП – это системная и, конечно же, масштабная задача. Она потребует глубокого анализа и уточнения существующих подходов к экономической политике. Но, главное, что нам надо здесь сделать, что нам понадобится, – это опять же консолидация политических сил, общества“.
На большой пресс-конференции в 2008 году журналист Владимир Кондратьев начал свой вопрос с того, что напомнил президенту об этом заявлении: „Выдвигая стратегию до 2020 года, вы пообещали, что Россия может превратиться в самую привлекательную для жизни страну“.
Тут, впрочем, оказалось, что Путин имел в виду вовсе не это. И вообще, ничего он не обещал. „Вы сказали, что я обещал. Ничего я не обещал. Я говорил, что нужно было бы достичь, какой я бы хотел видеть Россию, говорил о том, к чему мы должны стремиться“.
5. Избавиться от бараков и аварийного жилья
В 2017 году во время прямой линии Владимир Путин поставил задачи „избавиться от нищеты, от бараков и аварийного жилья“. Однако в первые три года после этого данная цель не была достигнута. В ходе пресс-конференции в 2020 году Путин признает, что 13,5% населения страны, или каждый восьмой россиянин, живет за чертой бедности.
6. Зарплаты учителей
„Наверное, это распространённый вопрос – почему такие маленькие зарплаты у учителей. Я работаю учителем начальных классов, отработала год, свыше 16,5 тысячи я не получала. Также я не получала подъёмные для молодого специалиста. Я очень люблю свою работу, очень люблю работать с детьми, но зарплата не оставляет мне выбора. Как существовать на эти деньги?“ - задала вопрос молодая учительница из иркутска в ходе „Прямой линии“ с президентом в 2017 году. Таким словам Путин удивился и ответил, что для него такая ситуация непонятна:
„...мы с Вами знаем, и все другие учителя страны знают, что была поставлена задача – довести заработную плату учителей до средней по экономике. Я боюсь ошибиться, не помню точную цифру, сколько средняя по экономике в Иркутской области, но где-то 30 тысяч с небольшим. У учителей даже чуть больше в Иркутской области. <...> Ясно, что молодой специалист, а Вы молодой специалист, должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги, со стажем и так далее. Но неясно, почему в 2–3 раза меньше, и для меня тоже непонятно“.
7. Задерживаться у власти не собираюсь
В самом начале своей президентской карьеры Путин подчеркивал неприкосновенность конституции и невозможность внесения в нее изменений.
„Я считаю, что самым главным элементом в укреплении российской государственности на сегодняшний день является стабильность. Стабильность в стране, в обществе не может быть обеспечена другим путем, кроме как стабильностью законодательства и основного закона страны - Конституции. Поэтому ни при каких обстоятельствах менять Конституцию я не намерен“, - утверждал Путин в интервью американскому телеканалу Fox News.
Однако в 2020 году в Конституцию все-таки были внесены поправки. Среди прочего, конституционная реформа обнулила срок полномочий Путина. Это позволит ему снова баллотироваться на пост президента РФ и потенциально занимать его до 2036 года.
8. Все ветераны должны получить квартиры
В 2010 году Путин заявил, что все ветераны войны в 2010 году будут обеспечены жильем. Интересно, что через пять лет Путин опять пообещал решить квартирный вопрос всех ветеранов.
Пройдет еще несколько лет - и выполнить это обещание будет совсем просто. По не зависящим от Путина причинам.
9. Крым - это часть Украины
Даже если не останавливаться только на вопросе Крыма, а посмотреть на высказывания Путина об Украине в целом, может показаться, что это какая-то ошибка и произносил все эти заявления вовсе не Путин. Однако факты остаются фактами.
„Сегодня Украина независимое государство, и мы относимся к этому с уважением. И, конечно, выбор приоритетов, выбор союзников — это национальное суверенное право украинского народа и украинского руководства“, — заявил Путин на заседании дискуссионного клуба „Валдай“ в 2013 году, говоря о выборе Украины между ЕС и Таможенным союзом.
10. Не должно остаться школ в аварийном состоянии
Еще в 2016 году в послании к Федеральному собранию РФ Путин заявил: в России не должно остаться школьных зданий в ветхом и аварийном состоянии. Но самое интересное - в 2021 году президент сам заговорил о том, что такие школы все еще существуют - их чуть меньше одного процента.
„В соответствии с подписанным мной указом, мы должны подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. У нас 39 600 школ, они пользуются зданиями и сооружениями, их всего 67 500, из которых примерно 10% требуют капитального ремонта, а меньше процента, немного, но тем не менее недопустимо, школ находятся в аварийном состоянии“, — сообщил Владимир Путин на совещании по подготовке к новому учебному году.