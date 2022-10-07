СПЕЦОПЕРАЦИЯ „ПУТИН-70“ | Как президент РФ легко нарушал свои обещания

Такую задачу Путин озвучивал неоднократно. Однако в 2020 году Владимир Путин издал указ, в котором обозначил национальные цели развития России до 2030 года. В этом указе цели войти в пятёрку крупнейших экономик мира к 2024 году уже не оказалось. „Действительно, скажем так, конъюнктура международная экономическая, она весьма и весьма неблагоприятна“ - прокомментировал такое решение Путина Дмитрий Песков для РИА Новости.

В октябре 2018 года Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Согласно пенсионной реформе, в России с 1 января 2019 года был увеличен пенсионный возраст — до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.

„Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию, я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно“ - (2018 год, июнь).

„Что касается в целом повышения пенсионного возраста – я и сейчас придерживаюсь той точки зрения, что время еще не настало. Но, буду откровенен, мне уже многие, не только эксперты, но уже просто практики говорят: вы хотите людям хорошее сделать, а в конце концов вред им нанесете“ (2015 год).

„Мы не планируем, во всяком случае в ближайшее обозримое время, поднимать пенсионный возраст. Я знаю, что такие планы обсуждаются, формулируются. Да, в Европе действительно везде практически, я хочу, чтобы вы знали, вы, наверное, знаете это, во всех европейских странах, даже в постсоветских, на Украине сейчас, подняли пенсионный возраст, в Европе везде, там уже 65 для мужчин и женщин, в некоторых странах одинаково“ (2011 год).

„Если вы имели возможность послушать то, что я говорил недавно в прямом эфире по телевидению, то знаете: я как раз против того, чтобы поднимать пенсионный возраст“ (2005 год).

О том, что о подъеме пенсионного возраста и речи не идет, Владимир Путин заявлял многократно. Однако если внимательно присмотреться к заявлениям, которые делались на протяжении почти десяти лет, можно заметить, как менялась его риторика.

3. В России исчезает воровство

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„Посмотрите, у нас в некоторых областях, даже в нашей стране, в Сибири, люди дверь не закрывают, и воровства никакого нет“ - отметил Владимир Путин в программе „Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение“ в 2010 году.

И действительно, по данным судебного департамента при Верховном суде России, в 2010 году по статье „Кража“ были осуждены около 250 тысяч человек, а в 2011-м — до 240 тысяч. Можно было бы предположить, что с таким слабовыраженным но все-таки трендом количество краж к настоящему времени снизилось до 130 тысяч (минус 10 тысяч за год). Однако не тут-то было - в 2020 году по этой статье было осуждено 206 тысяч, а в 2021 это чисто даже немного увеличилось - 218 тысяч. Более того, проект „Важные истории“ писал, что именно кража до сих пор — самое распространенное преступление в стране. Как видно, говорить о том, что воровство исчезает, - слишком смелое заявление.

4. К 2013 году Россия должна удвоить ВВП

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16 мая 2003 Путин заявил:

„За десятилетие мы должны как минимум удвоить валовой внутренний продукт страны. Удвоение ВВП – это системная и, конечно же, масштабная задача. Она потребует глубокого анализа и уточнения существующих подходов к экономической политике. Но, главное, что нам надо здесь сделать, что нам понадобится, – это опять же консолидация политических сил, общества“.

На большой пресс-конференции в 2008 году журналист Владимир Кондратьев начал свой вопрос с того, что напомнил президенту об этом заявлении: „Выдвигая стратегию до 2020 года, вы пообещали, что Россия может превратиться в самую привлекательную для жизни страну“.

Тут, впрочем, оказалось, что Путин имел в виду вовсе не это. И вообще, ничего он не обещал. „Вы сказали, что я обещал. Ничего я не обещал. Я говорил, что нужно было бы достичь, какой я бы хотел видеть Россию, говорил о том, к чему мы должны стремиться“.

5. Избавиться от бараков и аварийного жилья

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