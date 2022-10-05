ФОТО | Измеряющие давление часы и селфи-камера с мощным зумом. Huawei представила в Fotografiska новинки

На состоявшейся сегодня в ресторане Fotografiska презентации, Таави Тинг - глава эстонского бизнес-подразделения смарт-устройств Huawei - отметил, что компания поставила перед собой стратегическую цель продолжать развитие и производство смартфонов высшего качества в дополнение ко многим другим видам продуктов. „Представленные сегодня новые модели являются лучшим примером нашей бизнес-философии в этом направлении, поскольку они предлагают потребителю революционные инновации и помогают Huawei лидировать в развитии мировой индустрии смартфонов“, — отметил Тинг.



Для обеих серий смартфонов основное внимание уделяется еще более мощными показателям и возможностям с точки зрения технологических решений фотокамер. „Новый смартфон Mate 50 Pro — это самая продвинутая модель в истории Huawei, оснащенная технологиями высочайшего уровня с точки зрения как фотографии, общей производительности, так и стиля и надежности“, — сказала эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина, представляя новые продукты.



По ее словам, особенностью смартфона Mate 50 Pro является оснащенная подвижной диафрагмой 50-мегапиксельная камера, чья 10-ступенчатая регулируемая физическая диафрагма представляет собой высочайшую оптическую систему. Благодаря тому, что свет лучше проходит через диафрагму камеры, вы можете делать снимки и видеоролики более высокого качества, на которых четко отображаются яркость, свет и тени, а также холодные и теплые тона. При этом специальный профессиональный режим позволяет вручную регулировать глубину резкости и степень размытия. Таким образом, как поясняет Мишина, можно снимать утонченные портреты, разные текстуры, пейзажи или же макроснимки с резким передним планом и размытым задним планом. Присутствующие на презентации гости смогли сразу же и испытать своими руками эти новые технологии. Благодаря усовершенствованной технологии, по словам технологического эксперта, даже снимки, сделанные в темноте, получаются более детализированными по сравнению с предыдущими моделями смартфонов, и больше можно не беспокоиться о смазанных фотографиях при слабом освещении или темноте.



В дополнение к заявленным технологическим инновациям Mate 50 Pro, компания Huawei также провела работу по повышению физической прочности устройства. Так, например, эластичное экранное стекло, оцененное на самом высоком уровне в области материаловедения, делает модель устройства оранжевого цвета исключительно устойчивой к падениям. Мишина также пояснила, что устройство является водонепроницаемым на глубине до 6 метров, а также эта первая модель такого рода, при изготовлении которой применялась веганская кожа.



Представленные на мероприятии модели смартфонов nova 10 и nova 10 Pro отличаются фронтальными камерами премиум-класса с разрешением 60 МП, стильным дизайном и расширенными режимами зарядки SuperCharge. „Телефоны поколения nova 10 продолжают лидировать на рынке смартфонов благодаря инновационным технологиям мобильных фронтальных камер“, — отметила Мишина. Благодаря впечатляющей сверхширокоугольной фронтальной камере оба телефона способны снимать видео качеством 4K. В то же время благодаря портретной камере на 8 МП модель nova 10 Pro может совершить революцию в сфере селфи - ведь она позволяет делать кристально четкие снимки крупным планом, при этом являясь первой моделью своего класса, поддерживающей двукратное оптическое и пятикратное цифровое увеличение. По словам Мишиной, особого внимания заслуживают дополнительные возможности повышение резкости камеры, что обеспечивает дополнительное качество фотографий.



„В дополнение к мощной фронтальной камере обе модели nova также имеют прекрасную заднюю камеру на 50 МП, которая в сочетании с расширенными возможностями обработки изображений и высокой частотой обновления экрана способна обеспечивать исключительно четкие снимки благодаря технологии искусственного интеллекта“, — рассказала Екатерина Мишина. Любителям фото и видео также не нужно беспокоиться о быстрой разрядке устройства, потому что для полной зарядки nova 10 Pro требуется, например, всего 20 минут.



Помимо новых моделей телефонов, сегодня в Fotografiska также можно было ознакомиться с новой моделью часов Huawei Watch D, которые, помимо функций современных спортивных часов, также предлагают возможность измерять артериальное давление и следить за кардиограмма сердца (ЭКГ).