МНЕНИЕ | Ынне Пиллак: в условиях энергетической войны мы не оставим пожилых людей в одиночестве

Вероломное нападение России на Украину - это не только война с убийствами и зверствами, это ещё и энергетическая война, в результате которой цены на электроэнергию и отопление взлетели так высоко, что людям стало невыносимо трудно с ними справляться. Особо болезненно это ощущают те, кто подвержен риску бедности. Люди пенсионного возраста среди таких, к сожалению. Задача государства – в кризисное время поддержать их.

И не надо говорить, что к кризису война в Украине не имеет отношения. Имеет. Прямое. Отрицать это цинично и глупо.

В Эстонии проживает 308 358 пенсионеров по старости. Из них 96 000 – это одинокие пенсионеры. Им труднее всех, поскольку непонятно, как свести концы с концами после оплаты счетов.

Чтобы поддержать одиноких пенсионеров, государство с 2017 года стало выплачивать отдельное пособие – пособие одиноко проживающего пенсионера. И с нынешнего октября оно выросло на 85 евро – со 115 евро до 200 евро. Это подспорье нашим пожилым, проживающим в одиночестве. Это деньги, которые не зависят от получения других пособий, они освобождены от подоходного налога и выплачиваются при условии, что пенсия по старости составляет менее 669 евро. Пособие одиноко проживающего пенсионера выплачивается вместе с пенсией по старости в октябре.

Ходатайствовать о пособии пенсионеру самому не нужно – после проверки данных Департамент социального страхования выплатит пособие автоматически.

Важно заметить, что в этом году данное пособие выплачивается и в том случае, если по этому же адресу зарегистрирован военный беженец из Украины.

Кроме одиноко проживающих пенсионеров, право на получение пособия имеют также лица, проживающие в попечительских домах (домах престарелых), а также опекуны и опекаемые.