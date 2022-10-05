МНЕНИЕ | Ынне Пиллак: в условиях энергетической войны мы не оставим пожилых людей в одиночестве(7)
Из бюджета будет выделено 17 миллионов евро на выплату единовременного пособия пенсионерам, чтобы смягчить удорожание жизни и повышение цен на энергоносители, пишет депутат Рийгикогу Ынне Пиллак.
Вероломное нападение России на Украину - это не только война с убийствами и зверствами, это ещё и энергетическая война, в результате которой цены на электроэнергию и отопление взлетели так высоко, что людям стало невыносимо трудно с ними справляться. Особо болезненно это ощущают те, кто подвержен риску бедности. Люди пенсионного возраста среди таких, к сожалению. Задача государства – в кризисное время поддержать их.
И не надо говорить, что к кризису война в Украине не имеет отношения. Имеет. Прямое. Отрицать это цинично и глупо.
В Эстонии проживает 308 358 пенсионеров по старости. Из них 96 000 – это одинокие пенсионеры. Им труднее всех, поскольку непонятно, как свести концы с концами после оплаты счетов.
Чтобы поддержать одиноких пенсионеров, государство с 2017 года стало выплачивать отдельное пособие – пособие одиноко проживающего пенсионера. И с нынешнего октября оно выросло на 85 евро – со 115 евро до 200 евро. Это подспорье нашим пожилым, проживающим в одиночестве. Это деньги, которые не зависят от получения других пособий, они освобождены от подоходного налога и выплачиваются при условии, что пенсия по старости составляет менее 669 евро. Пособие одиноко проживающего пенсионера выплачивается вместе с пенсией по старости в октябре.
Ходатайствовать о пособии пенсионеру самому не нужно – после проверки данных Департамент социального страхования выплатит пособие автоматически.
Важно заметить, что в этом году данное пособие выплачивается и в том случае, если по этому же адресу зарегистрирован военный беженец из Украины.
Кроме одиноко проживающих пенсионеров, право на получение пособия имеют также лица, проживающие в попечительских домах (домах престарелых), а также опекуны и опекаемые.
Ещё весной из дополнительного бюджета мы предусмотрительно выделили 17 миллионов евро на выплату единовременного пособия пенсионерам для того, чтобы смягчить удорожание жизни и повышение цен на энергоносители. Данное пособие в размере 50 евро будет выплачено вместе с ноябрьской пенсией автоматически, без лишней бюрократии.
Уже в будущем 2023 году пенсии по старости повысятся более чем на 100 евро в месяц. С 1 января 2023 года пенсинеров ждёт внеочередное повышение пенсий на 20 евро плюс средняя пенсия будет освобождена от подоходного налога. Если сейчас средняя пенсия по старости составляет 595 евро, то в следующем году она составит 704 евро.
Этой осенью и предстоящей зимой в финансовом плане будет сложно всем. Поэтому следует помогать. Помогать тем, кто действительно нуждается в помощи. Заботясь друг о друге, мы преодолеем все трудности.