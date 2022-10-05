Чемпион мира по прыжкам с шестом ждет смерти: у меня нет шансов

У Лобингера впервые диагностировали рак крови в марте 2017 года. Летом 2018 года после химиотерапии и трансплантации стволовых клеток немца признали здоровым. Теперь 50-летний Лобингер рассказал, что ему пришлось вернуться к терапии в 2020 году и снова пройти химиотерапию. Экс-спортсмен признался, что у него нет надежды победить рак. „Для меня нет шансов на выздоровление. Мой рак слишком агрессивен“, — сказал немец изданию Bild.

Еще в феврале врачи сказали ему, что битва с онкологией, скорее всего, проиграна. Сейчас спортсмену предстоит организовать свои собственные похороны, а также попрощаться с близкими. По его же словам, это наиболее непростая задача. „Разговаривать с моими детьми было тяжело. Они знают, как мне плохо“, - отметил Лобингер.

За этот год бывший спортсмен провел в больнице больше 150 дней. Это примерно пять месяцев. Сейчас Лобингер весит всего лишь 66 килограммов при росте 193 см. „Это не настоящая жизнь. Жизнь, достойная того, чтобы ей наслаждаться, проходит на улице“, - с грустью признал легкоатлет.

Несмотря на неутешительный вердикт врачей, спортсмен еще сохраняет оптимизм. „Всегда есть маленькие способы набраться сил и не терять надежду. Стоит бороться за каждый день, который я проживаю и который могу провести со своей семьей“, - говорит Лобингер.

Тим Лобингер родился в 1970 году в Райнбахе, провинция Северный Рейн-Вестфалия. За свою карьеру он стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы по прыжкам с шестом в помещении. Также легкоатлет участвовал на четырех летних Олимпийских играх. Спортсмен вошел в элитный „Клуб 6 метров“. В 1997 году он прыгнул ровно на 6 метров. В последнее время Лобингер работал в тренерском штабе футбольного клуба „РБ Лейпциг“.

Он был дважды женат. Сначала на прыгунье в длину Петре Лобингер, а потом — на телеведущей Алине Бауманн. От первого брака у спортсмена двое детей.

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