Новости Эстонии
05.10.2022, 09:34

ФОТО | „Суперъяхту Путина“ заметили возле берегов Эстонии

 (5)
ФОТО: OLGA MALTSEVA | AFP

Средства массовой информации опубликовали фотографию, на которой изображена т.н. „суперъяхта Путина“ недалеко от Сааремаа.

Как сообщает „Медуза“, владелец 82-метровой суперъяхты, в отношении которой США ввели санкции из-за связи с президентом РФ Владимиром Путиным, сменил название лодки с „Грейсфул“ на „Косатка“. Название яхты, написанное по-русски, видно на фотографии, которую получил американский журнал Forbes.

Снимок 25 сентября сделал фотограф TheYachtPhoto.com Карл Гролл. Управляющий директор TheYachtPhoto.com Питер Сейферт, сравнив фотографии „Грейсфул“ и „Косатки“, подтвердил совпадение.

Яхту сфотографировали в Балтийском море, когда она двигалась в северном направлении к западу от эстонского острова Сааремаа, возможно, в Петербург, отмечает издание. „Косатку“ сопровождало судно российской береговой охраны. Когда яхта покинула Калининград, где она находилась с февраля, точно неизвестно. С 30 августа, когда лодка была в Калининграде, ее транспондер был отключен.

Министерство финансов США в начале июня ввело санкции в отношении четырех яхт, предположительно связанных с Владимиром Путиным. Это уже упомянутая „Грейсфул“, ставшая „Косаткой“, 57-метровая „Олимпия“, 46-метровое судно „Шелест“ и 32-метровая „Нега“. Forbes оценил стоимость „Косатки“ в 119 миллионов долларов, а оставшиеся три лодки — в 22, 18 и 17 миллионов соответственно.

В мае в Италии задержали 140-метровую яхту „Шахерезада“, которую команда российского политика Алексея Навального связывала с Владимиром Путиным. Формально она принадлежит бывшему главе „Роснефти“ Эдуарду Худайнатову. Forbes оценил стоимость яхты в 507 миллионов долларов. Эта лодка занимает 14-е место в списке самых длинных суперъяхт в мире.

Forbes также пишет, что с Путиным связана 54-метровая яхта „Чайка“ стоимостью 18 миллионов долларов, которая принадлежит правительству РФ. По данным VesselsValue, которые приводит издание, общая стоимость „яхт Путина“ составляет не менее 680 миллионов долларов.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии