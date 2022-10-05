ФОТО | „Суперъяхту Путина“ заметили возле берегов Эстонии

Как сообщает „Медуза“, владелец 82-метровой суперъяхты, в отношении которой США ввели санкции из-за связи с президентом РФ Владимиром Путиным, сменил название лодки с „Грейсфул“ на „Косатка“. Название яхты, написанное по-русски, видно на фотографии, которую получил американский журнал Forbes.

Снимок 25 сентября сделал фотограф TheYachtPhoto.com Карл Гролл. Управляющий директор TheYachtPhoto.com Питер Сейферт, сравнив фотографии „Грейсфул“ и „Косатки“, подтвердил совпадение.

Яхту сфотографировали в Балтийском море, когда она двигалась в северном направлении к западу от эстонского острова Сааремаа, возможно, в Петербург, отмечает издание. „Косатку“ сопровождало судно российской береговой охраны. Когда яхта покинула Калининград, где она находилась с февраля, точно неизвестно. С 30 августа, когда лодка была в Калининграде, ее транспондер был отключен.

Министерство финансов США в начале июня ввело санкции в отношении четырех яхт, предположительно связанных с Владимиром Путиным. Это уже упомянутая „Грейсфул“, ставшая „Косаткой“, 57-метровая „Олимпия“, 46-метровое судно „Шелест“ и 32-метровая „Нега“. Forbes оценил стоимость „Косатки“ в 119 миллионов долларов, а оставшиеся три лодки — в 22, 18 и 17 миллионов соответственно.

В мае в Италии задержали 140-метровую яхту „Шахерезада“, которую команда российского политика Алексея Навального связывала с Владимиром Путиным. Формально она принадлежит бывшему главе „Роснефти“ Эдуарду Худайнатову. Forbes оценил стоимость яхты в 507 миллионов долларов. Эта лодка занимает 14-е место в списке самых длинных суперъяхт в мире.

Forbes также пишет, что с Путиным связана 54-метровая яхта „Чайка“ стоимостью 18 миллионов долларов, которая принадлежит правительству РФ. По данным VesselsValue, которые приводит издание, общая стоимость „яхт Путина“ составляет не менее 680 миллионов долларов.