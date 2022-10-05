Лукас: у Эстонии нет ни ресурсов, ни необходимости поддерживать многоязычную систему обучения

„Эстонии нужны хорошие и преданные своему делу учителя. Как общество мы все должны приложить усилия, чтобы мотивация учителя не ослабевала. Да, это и вопрос зарплаты, но необходимо решать вопросы и другие аспектов: условий труда и ценности профессии учителя. Зарплата – не единственное, что удерживает людей“, – передает RusERR слова Лукаса.

Он также напомнил, что вскоре вся система образования Эстонии будет полностью переведена на эстонский язык обучения. „У маленькой Эстонии нет ни ресурсов, ни необходимости поддерживать многоязычную систему образования. Давайте вместе приложим усилия, чтобы наше будущее поколение справилось с этим и чтобы никто не остался без реализации своего жизненного потенциала из-за недостаточного знания государственного языка. И чтобы эстонская нация, язык и культура сохранялись на протяжении веков, как того требует Конституция“, – сказал министр.