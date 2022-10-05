Лукас: у Эстонии нет ни ресурсов, ни необходимости поддерживать многоязычную систему обучения(31)
В ближайшем будущем вся система образования Эстонии будет полностью переведена на эстонский язык обучения, и всем следует приложить усилия, чтобы следующее поколение справилось с этим, заявил в своей речи по случаю отмечаемого 5 октября Дня учителя министр образования и науки Тынис Лукас.
„Эстонии нужны хорошие и преданные своему делу учителя. Как общество мы все должны приложить усилия, чтобы мотивация учителя не ослабевала. Да, это и вопрос зарплаты, но необходимо решать вопросы и другие аспектов: условий труда и ценности профессии учителя. Зарплата – не единственное, что удерживает людей“, – передает RusERR слова Лукаса.
Он также напомнил, что вскоре вся система образования Эстонии будет полностью переведена на эстонский язык обучения. „У маленькой Эстонии нет ни ресурсов, ни необходимости поддерживать многоязычную систему образования. Давайте вместе приложим усилия, чтобы наше будущее поколение справилось с этим и чтобы никто не остался без реализации своего жизненного потенциала из-за недостаточного знания государственного языка. И чтобы эстонская нация, язык и культура сохранялись на протяжении веков, как того требует Конституция“, – сказал министр.
Лукас призвал родителей задуматься о своей роли в образовании ребенка, подумать, что можно сделать, чтобы привить ребенку интерес к новым знаниям, эстонской культуре и обществу, заботе в отношении сверстников.