Norstat: популярность EKRE выросла почти до 27%. Это рекорд

По данным последнего опроса, за неделю выросла и популярность возглавляющей правительство Партии реформ - с 30% до 30,6%, которая 32-ю неделю подряд остается самой популярной политической силой страны, передает rusERR.

На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия (EKRE), рейтинг которой вырос с 25,7% до 26,9%. Поддержка EKRE находится на рекордно высоком уровне с начала 2019 года, когда фирма Norstat Eesti приступила к проведению свои опросов.

На третьем месте по-прежнему находится Центристская партия с рейтингом 15,9%. Популярность центристов за неделю снизилась на 0,4 процентного пункта.

Четвертое место занимает „Эстония 200“ с поддержкой 9% (на полпроцента меньше, чем неделей ранее), на пятое место поднялась Isamaa, рейтинг которой вырос с 7,1% до 7,2%, а вот популярность третьего участника правящей коалиции - соцдемов - снизилась с 7,7% до 6,7%.