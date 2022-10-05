05.10.2022, 10:15
Русские в Грузии: людей можно понять - 20% страны оккупировано государством, на языке которого мы говорим(26)
интервью RusDelfi
ФОТО: | Delfi Meedia
„Когда ты видишь, что активные митингующие оказываются там же, где судимые люди, преступники, а к этому еще и может добавиться повестка на войну - желание свергать власть пропадает“. Журналисты RusDelfi пообщались в Тбилиси с приехавшими из Санкт-Петербурга гражданами России.
В начале октября в столице Грузии на улице одинаково часто можно услышать и грузинскую, и русскую речь. И это не потому, что местные выучили русский язык - молодое поколение по-прежнему его не знает за редким исключением. Дело в том, что сюда переехало множество россиян. Было две основные волны: с начала войны и с начала мобилизации.