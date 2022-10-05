Русские в Грузии: людей можно понять - 20% страны оккупировано государством, на языке которого мы говорим

В начале октября в столице Грузии на улице одинаково часто можно услышать и грузинскую, и русскую речь. И это не потому, что местные выучили русский язык - молодое поколение по-прежнему его не знает за редким исключением. Дело в том, что сюда переехало множество россиян. Было две основные волны: с начала войны и с начала мобилизации.