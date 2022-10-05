За рубежом
05.10.2022, 10:15

Русские в Грузии: людей можно понять - 20% страны оккупировано государством, на языке которого мы говорим

 (26)
интервью RusDelfi
Митинг у парламента Грузии
Митинг у парламента Грузии
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

„Когда ты видишь, что активные митингующие оказываются там же, где судимые люди, преступники, а к этому еще и может добавиться повестка на войну - желание свергать власть пропадает“. Журналисты RusDelfi пообщались в Тбилиси с приехавшими из Санкт-Петербурга гражданами России.

В начале октября в столице Грузии на улице одинаково часто можно услышать и грузинскую, и русскую речь. И это не потому, что местные выучили русский язык - молодое поколение по-прежнему его не знает за редким исключением. Дело в том, что сюда переехало множество россиян. Было две основные волны: с начала войны и с начала мобилизации.

В барах, магазинах, ресторанах по всему городу можно услышать и увидеть граждан Российской Федерации. Как правило, это люди от 18 до 40 лет. Мужчины и женщины. На массовый поток россиян местные, конечно, отреагировали. На старых здания нарисованы граффити „Русские - домой“. Подробнее о ситуации в городе и комментарии самих грузин можно прочитать в репортаже RusDelfi.

Оставить комментарий Читать комментарии (26)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии