Анетт Контавейт начала сотрудничество со всемирно известным швейцарским производителем часов

„История Анетт Контавейт, обладающей огненной страстью и неослабевающим стремлением, - это история стремления к совершенству на протяжении всей жизни. Привитая страстью к игре своей матерью, тренером по теннису Улле Милк, Анетт начала играть в возрасте 6 лет и уже через три года выиграла свой первый юношеский титул. Нацелившись на мировую арену, Анетт быстро добилась успеха на международных турнирах и стала представлять свою страну по всему миру, в том числе на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Она выиграла шесть титулов в одиночном разряде в WTA и в 2022 году заняла 2-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Сегодня она является самой высокорейтинговой эстонской теннисисткой всех времен и единственной, кто прошла от квалификации до финала турнира WTA в 2021 году.“, — написал Zenith перед большой презентацией в Сингапуре на следующей неделе.