Теннис
05.10.2022, 08:35

Анетт Контавейт начала сотрудничество со всемирно известным швейцарским производителем часов

 
Rasmus Hugo Vatter
reporter
Anett Kontaveit.
Anett Kontaveit.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Лучшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт начала сотрудничество со швейцарским производителем роскошных часов Zenith.

„Я очень рада быть частью платформы Zenith Dreamhers, где я буду рядом со многими другими вдохновляющими женщинами“, — объявила Контавейт в социальных сетях.

„Zenith с гордостью представляет одну из самых новых участниц нашей платформы, построенной на расширении прав и возможностей женщин. Познакомьтесь с 26-летняя теннисистка из Эстонии Анетт Контавейт“, — начал свое объявление швейцарский производитель часов.

„История Анетт Контавейт, обладающей огненной страстью и неослабевающим стремлением, - это история стремления к совершенству на протяжении всей жизни. Привитая страстью к игре своей матерью, тренером по теннису Улле Милк, Анетт начала играть в возрасте 6 лет и уже через три года выиграла свой первый юношеский титул. Нацелившись на мировую арену, Анетт быстро добилась успеха на международных турнирах и стала представлять свою страну по всему миру, в том числе на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Она выиграла шесть титулов в одиночном разряде в WTA и в 2022 году заняла 2-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Сегодня она является самой высокорейтинговой эстонской теннисисткой всех времен и единственной, кто прошла от квалификации до финала турнира WTA в 2021 году.“, — написал Zenith перед большой презентацией в Сингапуре на следующей неделе.

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