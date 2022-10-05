Анетт Контавейт начала сотрудничество со всемирно известным швейцарским производителем часов
Лучшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт начала сотрудничество со швейцарским производителем роскошных часов Zenith.
„Я очень рада быть частью платформы Zenith Dreamhers, где я буду рядом со многими другими вдохновляющими женщинами“, — объявила Контавейт в социальных сетях.
„Zenith с гордостью представляет одну из самых новых участниц нашей платформы, построенной на расширении прав и возможностей женщин. Познакомьтесь с 26-летняя теннисистка из Эстонии Анетт Контавейт“, — начал свое объявление швейцарский производитель часов.
„История Анетт Контавейт, обладающей огненной страстью и неослабевающим стремлением, - это история стремления к совершенству на протяжении всей жизни. Привитая страстью к игре своей матерью, тренером по теннису Улле Милк, Анетт начала играть в возрасте 6 лет и уже через три года выиграла свой первый юношеский титул. Нацелившись на мировую арену, Анетт быстро добилась успеха на международных турнирах и стала представлять свою страну по всему миру, в том числе на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Она выиграла шесть титулов в одиночном разряде в WTA и в 2022 году заняла 2-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Сегодня она является самой высокорейтинговой эстонской теннисисткой всех времен и единственной, кто прошла от квалификации до финала турнира WTA в 2021 году.“, — написал Zenith перед большой презентацией в Сингапуре на следующей неделе.