Идет сбор подписей под призывом к митрополиту ЭПЦ Евгению выразить свое несогласие с позицией патриарха Кирилла

В обращении (авторами которого стали научный сотрудник Тартуского университета (в 2015–2020 гг. – секретарь Синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви) Андрей Шишков, директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова и др.) отмечается, что Патриарх Кирилл неоднократно выражал свою поддержку руководству российского государства и представителям силовых ведомств в связи с военной кампанией против Украины.

„За 7 месяцев войны патриарх Кирилл неоднократно служил в главном храме вооруженных сил РФ, демонстрируя тем самым поддержку российской армии. При этом он ни разу не выразил слов соболезнования и утешения украинскому народу, в том числе – православным христианам до недавнего времени составлявшим его паству.

После объявления российскими властями военной мобилизации в стране, Патриарх произнес проповедь, в которой кощунственно сравнил гибель воинов в захватнической войне с Искупительной Жертвой Христовой, в частности, сказав, что „эта жертва [смерть на войне] смывает все грехи, которые совершил человек“", - говорится в обращении.

„Владыка! Наступило время, когда больше нельзя молчать! Мы живем в Эстонской Республике, правительство и бóльшая часть общества которой решительно осуждают войну и оказывают всемерную поддержку борющемуся украинскому народу. Любое молчание расценивается эстонским обществом как согласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси и представителей российского епископата, публично поддерживающих захватническую войну“, - отмечают авторы обращения.

„Возможно, настало время созвать собор Эстонской православной церкви для выражения солидарной позиции церкви по отношению к войне и обсуждения вопроса о необходимости отделения от Русской православной церкви.

Мы, верные чада Эстонской церкви, ждем от Вас пастырского слова!“

Под обращением поставили свою подпись уже более 130 прихожан, включая всемирно известного эстонского композитора Арво Пярта.

Обращение к прихожанам и митрополиту Кириллу вы можете найти здесь.