ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (223-й день) | Элитная бригада ГРУ понесла серьезные потери при отступлении из Лимана

„Мы не видим никаких индикаторов или действий, которые могли бы считаться подозрительными. Деятельность вокруг российских стратегических ядерных сил не выходит за пределы обычных“, — заявил агентству Reuters осведомленный источник на условиях анонимности.

Нет никаких признаков того, что вокруг ядерного арсенала Москвы происходит необычная активность, утверждают западные чиновники.

С начала объявленной президентом Владимиром Путиным „частичной“ мобилизации из России уехали сотни тысяч человек. Издание „Верстка“ подсчитало примерное количество уехавших на основе открытых данных и получило цифру в 355 тысяч человек. По данным источника издания Forbes из администрации президента, после объявления мобилизации из России уехали порядка 700 тыс. человек. При этом другой собеседник рассказал изданию, что с начала мобилизации из России уехал почти миллион человек.

​ С начала мобилизации Россию могли покинуть не менее 300 тысяч человек

Владимир Зеленский подписал указ о ничтожности российских актов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины. Включая указ президента России №147 — о признании Крыма „суверенным и независимым государством“.Ничтожными — то есть не порождающими никаких юридических последствий — признаны также указы о признании независимыми Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины впервые появилось официальное признание наступления украинских войск на юге страны, хотя и без указания конкретных районов, в которых оно происходит. По данным российских и украинских СМИ и телеграм-каналов, за последние три дня армия Украины сумела прорвать оборону российских войск в Херсонской области и занять несколько населенных пунктов вдоль правого берега Днепра и на севере области. Украинское министерство обороны подтвердило лишь освобождение стратегически важного села Давыдов Брод, которое раньше играло важную роль в оборонительных позициях армии РФ.

​ Шойгу: мобилизованных направят „в зону спецоперации“

Министр обороны Сергей Шойгу говорит, что число мобилизованных — уже более 200 тысяч человек. Правда, он не уточняет, насколько более. 21 сентября Шойгу говорил, что в рамках мобилизации призовут 300 тысяч человек, но источники нескольких российских СМИ утверждали, что призвать могут до миллиона человек.

Теперь Шойгу заявляет, что мобилизованных направят „в зону спецоперации“ с задействованными там подразделениями.

​ Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным

Президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом Владимиром Путиным. Это произошло в ответ на попытку России аннексировать территории Украины. В самом начале войны Зеленский призывал Путина встретиться лично. Но на прошлой неделе, когда на оккупированных территориях подсчитывали голоса после так называемых „референдумов“, Зеленский заявил, что не намерен вести переговоры с Путиным.

​ Британская разведка увидела проблемы для России в отсрочке призыва на месяц

В короткой сводке британской военной разведки утром во вторник содержится утверждение о том, что проблемы с размещением, обучением, оснащением и развертыванием мобилизованных в России для боевых действий в Украине, а также непредназначенных (официально) для этого призывников-срочников - значительны.

Байден рассказал Зеленскому о пакете помощи на $625 млн, включающем новые HIMARS

Президент Джо Байден сообщил в телефонном разговоре Владимиру Зеленскому, что США выделяют Украине новый пакет помощи на 625 млн долларов, который в числе прочего включает поставку новых реактивных систем залпового огня HIMARS. Цель разговора – „подчеркнуть, что США никогда не признают предполагаемую аннексию Россией украинской территории“.

„Президент Байден также подтвердил, что США и дальше готовы заставить любого человека, организацию или страну, поддерживающих предполагаемую аннексию, заплатить очень высокую цену“, - сказано в сообщении Белого дома.

Элитная бригада ГРУ понесла серьезные потери при отступлении из Лимана

Би-би-си стало известно, что в операции по неудачной обороне Лимана принимали участие элитные российские войсковые соединения, и они понесли серьезные потери. Как минимум девять человек погибшими и одного тяжело раненым потеряла при отступлении из Лимана 3-я гвардейская бригада специального назначения Главного управления генерального штаба, выяснила Би-би-си, изучив социальные сети и поговорив с сестрой одного из погибших бойцов.

Такие войсковые соединения еще с советских времен отправляются на самые важные военные задания. Пока российская армия отступала из этого города в Донецкой области, российская пропаганда рассказывала, что его защищают мобилизованные из самопровозглашенной ЛНР и российские добровольцы из отрядов „Барс“, которые формируются в регионах.