В Ида-Вирумаа объявило о банкротстве крупное деревообрабатывающее предприятие

„Основная причина - дороговизна сырья, электричества, газа и древесины. Цены высокие и продолжают расти. Плюс цены на товар, который мы производим - мебельные плиты и ДСП, начинают падать. Рынок тяжелый и конкуренция очень большая“, - объяснил коммерческий директор Repo Vabrikud AS Свен Пайст.