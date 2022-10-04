В Ида-Вирумаа объявило о банкротстве крупное деревообрабатывающее предприятие(22)
Оказавшееся в трудной ситуации предприятие по производству древесных плит Repo Vabrikud (Ида-Вирумаа) подала заявление о банкротстве. На предприятии занято 148 работников, для которых решение собственников стало сюрпризом, сообщает rus.err.
„Основная причина - дороговизна сырья, электричества, газа и древесины. Цены высокие и продолжают расти. Плюс цены на товар, который мы производим - мебельные плиты и ДСП, начинают падать. Рынок тяжелый и конкуренция очень большая“, - объяснил коммерческий директор Repo Vabrikud AS Свен Пайст.
Как отметила руководитель Ида-вируского бюро Кассы по безработице Аннеки Теэлахк, это первое возможное большое сокращение работников в этом году. Repo Vabrikud является одним из крупных работодателей в волости Люганузе.