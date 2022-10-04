В новом сезоне катки в Эстонии будут работать в режиме экономии

„Мы откроем катки на улице Харью, в парке Мянни, в парке гимназии Нымме и в парке Тондираба. Так как потребление электроэнергии общественными катками увеличивается весной, когда температура выше, то мы закроем катки раньше, то есть они не будут работать до конца марта, как это было в предыдущие годы“, - сказал сказал вице-мэр Таллинна Танель Кийк.

В ледовом холле Тондираба в целях экономии электроэнергии в периоды меньшей посещаемости открыта только одна ледовая площадка, также было принято решение не работать в ранние утренние часы.

Вопрос энергосбережения актуален и для частных катков.

Astri Arena управляет двумя ледовыми катками в Тарту: катком в торговом центре Lõunakeskus и ледовым холлом Astri Arena в торговом парке Lõunakeskus. „Мы рассматриваем несколько вариантов, от повышения цен до закрытия катка, - сказала генеральный директор Astri Arena Трийн Хютт.

Фред Рандвер, председатель правления HK Hall OÜ, которая ледовым катком Jeti в Таллинне, сказал: „Если в прошлом году мы открыли каток в ноябре, то в этом году мы планируем открыть его во вторые выходные декабря“. Jeti планирует завершить сезон в конце февраля и, таким образом, 12-месячный сезон ледового холла Jeti сократился до 2,5 месяцев.