СЕГОДНЯ | Лига чемпионов возвращается: захватывающая игра между „Интером“ и „Барселоной“, а „Аякс“ примет „Наполи“

Центральным матчем вторника в Лиге чемпионов пройдёт в группы C, где „Интер“ в Милане примет „Барселону“ на стадионе „Джузеппе Меацца“. Обе команды попали в „группу смерти“ вместе с „Баварией“, и, скорее всего, будут разыгрывать второе место в группе между собой.

У команд по три очка за две игры. „Барселона“ и „Интер“ обыграли „Викторию Плзень“, а также проиграли „Баварии“. Все может практически решиться в ней уже после третьего тура.

На стадионе „Йохан Круифф Арена“ в Амстердаме „Аякс“ сыграет с „Наполи“. После двух туров в группе А лидирует „Наполи“ с максимально возможными шестью очками благодаря двум разгромам. „Аякс“ сумел победить только „Рейнджерс“, уступив „Ливерпулю“.

После поражения „Аякса“ от англичан в ЛЧ, амстердамцы проиграли „АЗ“ (1:2) и сыграли вничью с „Гоу Эхед Иглс“ (1:1) в матчах голландского чемпионата. За восемь туров в чемпионате Италии „Наполи“ идут без поражений и сыграли в ничью с „Фиорентиной“ (0:0) и „Лечче“ (1:1). Обырали они „Верону“ (5:2), „Монце“ (4:0), „Лацио“ (2:1), „Специею“ (1:0), „Милан“ (2:1) и „Торино“ (3:1).

За восемь туров в чемпионате Италии „Наполи“ идут без поражений и сыграли в ничью с „Фиорентиной“ (0:0) и „Лечче“ (1:1). Обырали они „Верону“ (5:2), „Монце“ (4:0), „Лацио“ (2:1), „Специею“ (1:0), „Милан“ (2:1) и „Торино“ (3:1).

Расписания:

Группа А:

„Аякс“ – „Наполи“, 22:00

„Ливерпуль“ – „Рейнджерс“, 22:00

Группа В:

„Брюгге“ – „Атлетико“, 22:00

„Порту“ – „Байер“, 22:00

Группа С:

„Бавария“ – „Виктория“ Пльзень, 19:45

„Интер“ – „Барселона“, 22:00

Группа D:

„Марсель“ – „Спортинг“, 19:45

„Айнтрахт“ – „Тоттенхэм“, 22:00