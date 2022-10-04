СЕГОДНЯ | Лига чемпионов возвращается: захватывающая игра между „Интером“ и „Барселоной“, а „Аякс“ примет „Наполи“
После перерыва на игры сборных возвращаются еврокубковые турниры. Сегодня пройдут 8 матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Центральным матчем вторника в Лиге чемпионов пройдёт в группы C, где „Интер“ в Милане примет „Барселону“ на стадионе „Джузеппе Меацца“. Обе команды попали в „группу смерти“ вместе с „Баварией“, и, скорее всего, будут разыгрывать второе место в группе между собой.
У команд по три очка за две игры. „Барселона“ и „Интер“ обыграли „Викторию Плзень“, а также проиграли „Баварии“. Все может практически решиться в ней уже после третьего тура.
На стадионе „Йохан Круифф Арена“ в Амстердаме „Аякс“ сыграет с „Наполи“. После двух туров в группе А лидирует „Наполи“ с максимально возможными шестью очками благодаря двум разгромам. „Аякс“ сумел победить только „Рейнджерс“, уступив „Ливерпулю“.
После поражения „Аякса“ от англичан в ЛЧ, амстердамцы проиграли „АЗ“ (1:2) и сыграли вничью с „Гоу Эхед Иглс“ (1:1) в матчах голландского чемпионата. За восемь туров в чемпионате Италии „Наполи“ идут без поражений и сыграли в ничью с „Фиорентиной“ (0:0) и „Лечче“ (1:1). Обырали они „Верону“ (5:2), „Монце“ (4:0), „Лацио“ (2:1), „Специею“ (1:0), „Милан“ (2:1) и „Торино“ (3:1).
За восемь туров в чемпионате Италии „Наполи“ идут без поражений и сыграли в ничью с „Фиорентиной“ (0:0) и „Лечче“ (1:1). Обырали они „Верону“ (5:2), „Монце“ (4:0), „Лацио“ (2:1), „Специею“ (1:0), „Милан“ (2:1) и „Торино“ (3:1).
Расписания:
Группа А:
„Аякс“ – „Наполи“, 22:00
„Ливерпуль“ – „Рейнджерс“, 22:00
Группа В:
„Брюгге“ – „Атлетико“, 22:00
„Порту“ – „Байер“, 22:00
Группа С:
„Бавария“ – „Виктория“ Пльзень, 19:45
„Интер“ – „Барселона“, 22:00
Группа D:
„Марсель“ – „Спортинг“, 19:45
„Айнтрахт“ – „Тоттенхэм“, 22:00