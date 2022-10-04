Лига чемпионов: „Интер“ одержал важную победу над „Барселоной“, а „Атлетико“ сенсационно проиграл в Бельгии

„Интер“ вышел вперед на 45+2-й минуте, благодаря голу из-за пределов штрафной площади турецкого полузащитника Хакана Чалханоглу. На 67-й минуте встречи игрок „Барселоны“ Педри смог сравнять счёт, но после просмотра видеоповтора арбитр отменил гол из-за игры рукой нападающего „Барселоны“ Ансу Фати. В конце второго тайма судья не назначил пенальти в пользу „Барселоны“, когда мяч попал в руку Дензела Думфриса.

„Интер“ после трех туров набрал шесть очков и занимает второе место в группе С. „Барселона“ (3 очка) занимает третье место. Лидирует в группе С „Бавария“ (9 очков), а на четвертом месте „Виктория Пльзень“ (0 очков).

Бельгийский „Брюгге“ на стадионе „Ян Брейдель“ принимал мадридский „Атлетико“. На 36-й минуте встречи Камаль Сова вывел хозяев вперед, а на 62-й минуте Жутгла удвоил преимущество. На 76-й минуте у гостей был шанс один мяч отыграть, но Антуан Гризманн не реализовал пенальти.

После сенсационной победы, бельгийский клуб набрал девять очков, и лидирует в группе B. Второе место занимает „Порту“, набравшие 6 очков. Третье место занимает леверкузенский „Байер“, набравший 3 очка. Мадридский „Атлетико“ также имеет в своем активе 3 очка и замыкают группу В.

Расписания:

Группа А:

„Аякс“ – „Наполи“, 1:6

Голы: 1:0 – 9 Кудус, 1:1 – 18 Распадори, 1:2 – 33 Ди Лоренцо, 1:3 – 45 Зелиньски, 1:4 – 47 Распадори, 1:5 – 63 Кварацхелия, 1:6 – 81 Симеоне.

„Ливерпуль“ – „Рейнджерс“, 2:0

Голы: 1:0 – 7 Александер-Арнолд, 2:0 – 53, пенальти Салах.

Группа В:

„Брюгге“ – „Атлетико“, 2:0

Голы: 1:0 – 36 Соуа, 2:0 – 62 Жуджла.

„Порту“ – „Байер“, 2:0

Голы: 1:0 – 69 Сануси, 2:0 – 86 Галено.

Группа С:

„Бавария“ – „Виктория“ Пльзень, 5:0

Голы: 1:0 – 7 Сане, 2:0 – 13 Гнабри, 3:0 – 21 Мане, 4:0 – 50 Сане, 5:0 – 59 Шупо-Мотинг.

„Интер“ – „Барселона“, 1:0

Голы: 1:0 – 45 Чалханоглу.

Группа D:

„Марсель“ – „Спортинг“, 4:1

Голы: 0:1 – 1 Тринкау, 1:1 – 13 Санчес, 2:1 – 16 Харит, 3:1 – 28 Балерди, 4:1 – 84 Мбемба.

„Айнтрахт“ – „Тоттенхэм“, 0:0