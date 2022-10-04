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04.10.2022, 17:32

Лондонский марафон: участник потерял сознание и умер

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Pexels.com

Англичанин потерял сознание за 5 км до финиша, прибывшие медики не смогли его спасти.

Участник Лондонского марафона, который состоялся 2 октября, потерял сознание за 5 км до финиша и позднее скончался в больнице, сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление организаторов.

Погибшему было 36 лет, он проживал на юго-востоке Англии, его имя не называется по просьбе семьи.

Отмечается, что бегуну немедленно начали оказывать медицинскую помощь, а скорая прибыла на место через три минуты, но спасти его не удалось.

Лондонский марафон в 2022 году был перенесен с апреля на октябрь из-за пандемии, в нем приняли участие около 42 тыс. человек.

Источник - РБК

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