Лондонский марафон: участник потерял сознание и умер

Участник Лондонского марафона, который состоялся 2 октября, потерял сознание за 5 км до финиша и позднее скончался в больнице, сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление организаторов.



Погибшему было 36 лет, он проживал на юго-востоке Англии, его имя не называется по просьбе семьи.



Отмечается, что бегуну немедленно начали оказывать медицинскую помощь, а скорая прибыла на место через три минуты, но спасти его не удалось.



Лондонский марафон в 2022 году был перенесен с апреля на октябрь из-за пандемии, в нем приняли участие около 42 тыс. человек.



Источник - РБК