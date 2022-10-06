Неслыханное дело: министерство предложило пострадавшей 3600 евро за молчание

47-летняя Эгле* скрывает свое настоящее имя, потому что не хочет привлекать к себе еще больше внимания. „Я бы сказала, что государство издевалось надо мной, хотя я обратилась за помощью, которую оно и предлагало. Я очень жалею, что сделала это“, - подводит она итог случившемуся. Ее объемная переписка с государственными органами показывает, как легко равнодушным чиновникам годами вмешиваться в жизнь человека без законного на то основания.

„Никого не волнует, что возникшие проблемы со здоровьем еще не решены. И никто не должен возмещать ущерб, потому что никто не несет ответственности. То, что услуга такого качества предоставляется за государственные деньги и что я, как налогоплательщик, также вношу в это свой вклад - удручает. Я на это не согласна!“ - возмущается Эгле.

Проблемная квартира

Летом 2018 года Эгле купила в Таллинне квартиру. И со временем стали проявляться различные дефекты. Потолочное освещение на кухне и в прихожей не работало, смеситель был сломан, а деревянно-алюминиевые окна рассохлись. Пол прогнулся под весом шкафа, а электропроводка была в таком состоянии, что это было опасно для жизни. Дверная ручка в какой-то момент просто отвалилась.

„Я была в отчаянии, потому что у меня не было денег на такой крупный ремонт. Я поняла, что меня основательно обманули. Оказалось, что квартира нуждается в капитальном ремонте“, - рассказывает Эгле, у которой в то время не было постоянной работы. Она зарабатывала около 350 евро в месяц, выполняя различные проекты. Эгле помнила, что у нее есть право известить продавца о том, что ее не устраивало, в течение двух лет. Однако, поскольку продавец признал наличие повреждений лишь частично, она решила обратиться в суд.

Эгле слышала о существовании государственной службы бесплатной юридической помощи и обратилась за советом в „Правовую аптеку“ Союза юристов Эстонии. Там адвокат посоветовал ей пойти в суд, предупредив, что процесс может быть долгим и сложным, но „прогноз хороший“.