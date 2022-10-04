На этой неделе Уссимяэ теэ будет закрыта для движения
В связи с проведением дорожных работ со среды по воскресенье, 5–9 октября, будет закрыто движение по Уссимяэ теэ в микрорайоне Прийсле в Ласнамяэ.
В субботу и воскресенье, 8 и 9 октября, будет закрыт для движения перекресток Уссимяэ теэ и Прийсле теэ. Объехать перекрытый участок можно по Ляэнемере теэ и Линнамяэ теэ, для передвижения между Лаагна теэ и Нарвским шоссе рекомендуется использовать Мустакиви теэ. Со стороны Лаагна теэ на Хоольдекоду теэ можно проехать через участок, расположенный возле перекрестка Уссимяэ теэ и Прийсле теэ, по договоренности с владельцем частной дороги.
„Приносим извинения за неудобства, вызванные строительными работами. Работы планируется завершить в ближайшие месяцы. После реконструкции качество уличного пространства Уссимяэ теэ значительно улучшится, поскольку наряду с ремонтом проезжей части мы также построим тротуары, которые в данный момент отсутствуют“, - отметил вице-мэр Владимир Свет.
„Поскольку с точки зрения организации дорожного движения это сложный объект, работы по реконструкции проводятся поэтапно, чтобы они оказывали наименьшее влияние на повседневное передвижение горожан. Теперь наступило время для очередной реорганизации движения, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. – Просим всех участников движения следовать временным дорожным знакам. В итоге перекресток станет более удобным и безопасным как для автомобилистов, так и для пешеходов и велосипедистов“.
В связи с проведением строительных работ со среды по пятницу, 5–7 октября, автобусы № 30 и 49 будут направлены в объезд, а в субботу и воскресенье, 8 и 9 октября, по временному маршруту будут ходить автобусы № 29, 31, 49 и 63.
В период с 5 по 7 октября автобус № 49 в направлении аэропорта будет следовать с Нарвского шоссе на Прийсле теэ, далее – на Уссимяэ теэ. В этот же период автобус № 30 в направлении Кярму и автобус № 49 в направлении центра Виймси будут следовать с Уссимяэ теэ на Нарвское шоссе через Прийсле теэ. Маршрут автобуса № 30 в направлении Сели не изменится.
В субботу и воскресенье, 8 и 9 октября, автобусы № 29, 31 и 49 будут ходить между Ируским попечительским домом и Прийсле по Ляэнемере теэ и Линнамяэ теэ.
Обеспечен безопасный проход для пешеходов, местные жители будут иметь доступ к своим домам, вывоз отходов продолжится.
Цель реконструкции перекрестка Прийсле теэ и Уссимяэ теэ – улучшить условия движения как для автомобилистов, так и для пешеходов и велосипедистов. На перекрестке будут установлены светофоры, для пешеходов и велосипедистов движение станет более безопасным.
По обеим сторонам Прийсле теэ будут построены тротуары шириной 2,5–3,5 м. От перекрестка с Нарвским шоссе вдоль Уссимяэ теэ появится пешеходно-велосипедная дорожка шириной 4 метра. На реконструируемом участке установят светодиодное освещение, пешеходные переходы будут оснащены специальной подсветкой. В ходе работ по озеленению будут высажены 18 рябин и 41 куст рябинника.
Строительные работы проводят предприятия KV Infra OÜ и TAVT OÜ. Согласно договору, стоимость проекта составит 1,1 млн евро, работы должны завершиться в ноябре 2022 года.
Сведения о закрытии улиц можно найти в системе оперативной информации Таллинна (на эстонском языке): https://opinfo.tallinn.ee/menetlus/81926
Информация об изменениях в работе общественного транспорта и графики движения: https://transport.tallinn.ee/#tallinna-linn/map/ru