На этой неделе Уссимяэ теэ будет закрыта для движения

В субботу и воскресенье, 8 и 9 октября, будет закрыт для движения перекресток Уссимяэ теэ и Прийсле теэ. Объехать перекрытый участок можно по Ляэнемере теэ и Линнамяэ теэ, для передвижения между Лаагна теэ и Нарвским шоссе рекомендуется использовать Мустакиви теэ. Со стороны Лаагна теэ на Хоольдекоду теэ можно проехать через участок, расположенный возле перекрестка Уссимяэ теэ и Прийсле теэ, по договоренности с владельцем частной дороги.

„Приносим извинения за неудобства, вызванные строительными работами. Работы планируется завершить в ближайшие месяцы. После реконструкции качество уличного пространства Уссимяэ теэ значительно улучшится, поскольку наряду с ремонтом проезжей части мы также построим тротуары, которые в данный момент отсутствуют“, - отметил вице-мэр Владимир Свет.

„Поскольку с точки зрения организации дорожного движения это сложный объект, работы по реконструкции проводятся поэтапно, чтобы они оказывали наименьшее влияние на повседневное передвижение горожан. Теперь наступило время для очередной реорганизации движения, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. – Просим всех участников движения следовать временным дорожным знакам. В итоге перекресток станет более удобным и безопасным как для автомобилистов, так и для пешеходов и велосипедистов“.

В связи с проведением строительных работ со среды по пятницу, 5–7 октября, автобусы № 30 и 49 будут направлены в объезд, а в субботу и воскресенье, 8 и 9 октября, по временному маршруту будут ходить автобусы № 29, 31, 49 и 63.

В период с 5 по 7 октября автобус № 49 в направлении аэропорта будет следовать с Нарвского шоссе на Прийсле теэ, далее – на Уссимяэ теэ. В этот же период автобус № 30 в направлении Кярму и автобус № 49 в направлении центра Виймси будут следовать с Уссимяэ теэ на Нарвское шоссе через Прийсле теэ. Маршрут автобуса № 30 в направлении Сели не изменится.