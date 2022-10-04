04.10.2022, 15:45
В соцсетях появилась информация о ворвавшемся в школу агрессивном мужчине. Полиция рассказала об инциденте
ФОТО: | Ekspress Meedia
В социальных сетях появились сообщения от обеспокоенных родителей, что в школе произошёл серьезный инцидент, якобы детей в классах заперли, а само здание было оцеплено полицией.
На запрос RusDelfi в Департаменте полиции и погранохраны ответили, что сегодня около 12.30 поступило сообщение о проникновении агрессивного мужчины в одну из школ Силламяэ.
После выяснения всех обстоятельств оказалось, что дело в недопонимании между охранником школы и мужчиной. Со стороны школы претензий нет. С мужчиной в участке провели беседу и отпустили.
Обвинения в педофилии, которые звучали в социальных сетях в отношении мужчины, являются ложными, подчеркнули в полиции.