Новости Эстонии
04.10.2022, 15:45

В соцсетях появилась информация о ворвавшемся в школу агрессивном мужчине. Полиция рассказала об инциденте

 
ФОТО: Sven Arbet | Ekspress Meedia

В социальных сетях появились сообщения от обеспокоенных родителей, что в школе произошёл серьезный инцидент, якобы детей в классах заперли, а само здание было оцеплено полицией.

На запрос RusDelfi в Департаменте полиции и погранохраны ответили, что сегодня около 12.30 поступило сообщение о проникновении агрессивного мужчины в одну из школ Силламяэ.

После выяснения всех обстоятельств оказалось, что дело в недопонимании между охранником школы и мужчиной. Со стороны школы претензий нет. С мужчиной в участке провели беседу и отпустили.

Обвинения в педофилии, которые звучали в социальных сетях в отношении мужчины, являются ложными, подчеркнули в полиции.

RusDelfi
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