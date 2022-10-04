Правдив ли доклад о планах США спровоцировать войну и энергетический кризис в Европе?
В Сеть попал доклад, якобы написанный американским аналитическим центром RAND Corporation в январе 2022 года. В нём говорится о планах США ослабить Германию, спровоцировав военный конфликт и энергетический кризис в Европе. Мы проверили подлинность этого доклада.
Доклад был опубликован шведским изданием Nya Dagbladet 13 сентября 2022 года под заголовком „Шокирующий документ: как США планировали войну и энергетический кризис в Европе“. В этом докладе, будто бы подготовленном американским аналитическим центром RAND Corporation, говорится о планах США разрушить экономику Европы за счёт спровоцированного нападения России на Украину. Эту новость распространили несколько российских СМИ, в том числе „Российская газета» и Russia Today. Посольство России в Швеции тоже поделилось ссылкой на статью Nya Dagbladet, вызвав волну критики со стороны пользователей Twitter.
Издание Nya Dagbladet периодически публикует статьи о вреде вакцинации, отрицании Холокоста и о том, что этническое разнообразие ведёт к „геноциду белых людей“. 13 сентября 2022 года Nya Dagbladet опубликовало „шокирующий документ“ — конфиденциальный „исследовательский доклад“, якобы созданный в январе 2022 года американской корпорацией RAND и адресованный главе администрации Белого дома, помощнику президента США по вопросам национальной безопасности, Государственному департаменту США, ЦРУ, Агентству национальной безопасности и Национальному комитету Демократической партии США.
Опубликованный документ — лишь первые четыре страницы доклада, содержащие его краткий пересказ. Остальные страницы отсутствуют. Краткий пересказ содержит четыре раздела: первый («Ослабить Германию, укрепить США“) описывает, как Германия набирает экономическую и политическую силу и может в конце концов стать соперником США. Второй («Слабые места в экономике Германии и ЕС“) говорит о том, что прекращение поставок российских энергоносителей в Германию вызовет кризис во всём Евросоюзе. Третий раздел («Контролируемый кризис“) описывает планы США спровоцировать российскую агрессию в Украине: „Единственный возможный способ гарантировать отказ Германии от поставок энергоносителей из России — вовлечь обе стороны в военный конфликт в Украине. Наши дальнейшие действия в этой стране неизбежно приведут к военному ответу со стороны России. Россияне явно не смогут оставить без ответа массированное давление украинской армии на непризнанные республики Донбасса. Это позволит объявить Россию агрессором и применить к ней заранее подготовленный пакет санкций“. Наконец, заключительный раздел («Ожидаемые последствия“) предсказывает коллапс европейских финансовых рынков, массовую миграцию квалифицированных рабочих из Европы в США и укрепление власти Демократической партии.
Через несколько дней после появления январского доклада в Сети RAND Corporation назвала его фейком. Само заявление RAND не подтверждает фейковость документа, но несколько других деталей вызывают серьёзные сомнения в его подлинности.
Во-первых, во всех исследовательских докладах RAND, доступных на сайте, указаны имена авторов. А на первой странице январского доклада не указаны ни авторы, ни название.
Во-вторых, в тексте присутствует масса фактологических, стилистических и грамматических ошибок. Например, во втором абзаце говорится: „позиции Демократической партии в Конгрессе и Сенате на предстоящих выборах“. Автор явно имел в виду Сенат и Палату представителей, которые вместе составляют Конгресс США.
Кроме того, в докладе, якобы написанном в январе 2022 года, говорится: „Благодаря нашим чётким действиям удалось заблокировать ввод в эксплуатацию газопровода „Северный поток — 2“». Но проект был заблокирован Германией только в феврале 2022 года — в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. А в январе, наоборот, администрация президента США проголосовала против ввода новых санкций в отношении газопровода.
Ещё одна ошибка — использование аббревиатуры U.S. для обозначения названия страны. В официальных документах U.S. используется только как прилагательное (например, U.S. military), а для названия страны используется исключительно United States.
В январском докладе автор несколько раз говорит от лица США, используя местоимение „мы“. Например, „Если однажды мы покинем Европу“ или „мы потеряли реальную возможность влиять на обсуждение межправительственных решений“. В опубликованных докладах RAND авторы употребляют „мы“ только в значении „коллектив авторов“.
Ещё одну странность можно заметить в информации об авторских правах на второй странице доклада. Там написано: „Несанкционированное размещение этой публикации в интернете запрещено; размещение прямой ссылки на веб-страницу с докладом на rand.org приветствуется“. Если этот доклад конфиденциальный, то он не может быть размещён на rand.org и его распространение никак не может приветствоваться.
Также можно заметить многочисленные ошибки в использовании артиклей и британское написание слова neutralise (вместо американского neutralize). Если бы этот доклад действительно был адресован высокопоставленным лицам в Белом доме, он должен был бы пройти хотя бы проверку на орфографию.
Такое количество несостыковок указывает на то, что доклад, скорее всего, был написан не RAND Corporation, а неизвестным лицом в целях пропаганды. Хотя большинство русскоязычных изданий цитируют именно статью Nya Dagbladet, нам удалось найти источник, опубликовавший доклад раньше шведской газеты. 12 сентября YouTube-пользователь John Mark Dougan загрузил видео под названием „Shocking confidential report leaked! Now it all makes sense!“ («Утечка шокирующего конфиденциального отчёта! Теперь всё стало понятно!“). В видео автор зачитывает и комментирует доклад, якобы полученный им от анонимного осведомителя. Под видео автор даёт ссылку на „Яндекс.Диск“, куда 12 сентября он загрузил отсканированные страницы доклада.
Джон Дуган — бывший американский военный и полицейский, получивший политическое убежище в России в 2016 году. В блоге партии „Единая Россия“ написано:
„Джон Дуган пострадал на родине за повышенное чувство справедливости. После того как он узнал о преступлениях своих сослуживцев, он не стал их скрывать, а сразу обратился в ФБР. Однако вместо того, чтобы принять меры, спецслужбы начали охоту за самим Дуганом. Спасаясь от преследования, Джону пришлось покинуть свою родину в спешке и в женском парике“.
Согласно публикациям американских изданий, Дуган выложил в интернет личные данные 14 000 федеральных агентов, полицейских и сотрудников спецслужб. После этого ФБР устроило обыск в доме Дугана, и, испугавшись наказания, он сбежал в Россию. С тех пор Дуган ведёт блог и страницу во „ВКонтакте“, где периодически публикует посты в поддержку российской военной операции в Украине и собственные расследования — например, о финансировании правительством США биолабораторий в Восточной Европе.
Мы не знаем, был ли Дуган автором доклада RAND или получил его от кого-то другого. Но, принимая во внимание несостыковки в самом докладе и сомнительный источник его распространения, можно с большой долей вероятности утверждать, что доклад, опубликованный Дуганом, не имеет отношения к RAND Corporation.
Итог: Фейк