Правдив ли доклад о планах США спровоцировать войну и энергетический кризис в Европе?

Во-первых, во всех исследовательских докладах RAND, доступных на сайте, указаны имена авторов. А на первой странице январского доклада не указаны ни авторы, ни название.

Во-вторых, в тексте присутствует масса фактологических, стилистических и грамматических ошибок. Например, во втором абзаце говорится: „позиции Демократической партии в Конгрессе и Сенате на предстоящих выборах“. Автор явно имел в виду Сенат и Палату представителей, которые вместе составляют Конгресс США.

Кроме того, в докладе, якобы написанном в январе 2022 года, говорится: „Благодаря нашим чётким действиям удалось заблокировать ввод в эксплуатацию газопровода „Северный поток — 2“». Но проект был заблокирован Германией только в феврале 2022 года — в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. А в январе, наоборот, администрация президента США проголосовала против ввода новых санкций в отношении газопровода.

Ещё одна ошибка — использование аббревиатуры U.S. для обозначения названия страны. В официальных документах U.S. используется только как прилагательное (например, U.S. military), а для названия страны используется исключительно United States.

В январском докладе автор несколько раз говорит от лица США, используя местоимение „мы“. Например, „Если однажды мы покинем Европу“ или „мы потеряли реальную возможность влиять на обсуждение межправительственных решений“. В опубликованных докладах RAND авторы употребляют „мы“ только в значении „коллектив авторов“.

Ещё одну странность можно заметить в информации об авторских правах на второй странице доклада. Там написано: „Несанкционированное размещение этой публикации в интернете запрещено; размещение прямой ссылки на веб-страницу с докладом на rand.org приветствуется“. Если этот доклад конфиденциальный, то он не может быть размещён на rand.org и его распространение никак не может приветствоваться.