ВИДЕО | Алар Карис об энергетическом кризисе: мы сами должны предпринять определенные шаги, снижать температуру(48)
Глава эстонского государства Алар Карис встретился сегодня утром в Кадриорге с президентом Финляндии Саули Нийнистё. В ходе беседы речь шла также об энергетическом кризисе и его влиянии на потребителей.
„Говоря на темы энергетики мы отметили, что должны по возможности диверсифицировать свои источники энергии“, - сказал Карис порталу Delfi.
Он считает, что есть возможность окончательно освободиться от российских энергоносителей. К прежней ситуации возвращаться нельзя.
В прессе можно прочитать, как фирмы закрывают двери из-за высоких цен на газ и электричество. Частных потребителей тревожит - что будет зимой. Правительство вышло с универсальной услугой. Как констатировал Карис, ее влияние будет видно тогда, когда людям придут реальные счета.
Глава эстонского государства подчеркнул, что и сами мы должны предпринять определенные шаги, например снижать температуру в помещениях. „И увидим, что потребление газа уменьшится на 40%“, - сказал он.
Карис добавил, что по прошествии зимы мы сможем предпринять следующие шаги.