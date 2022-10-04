МНЕНИЕ | Почему часть беженок никогда не вернется домой

„И в горе, и в радости“. На мой взгляд, эти слова — главная истина о том, что такое настоящая любовь. „Горем“ не обязательно должна быть смерть, катастрофа, банкротство или нечто подобное. В современном мире это вполне может быть царапина на новой машине или неприятный звонок от коллекторов. Чего тут стыдиться: „горе“ у всех разное и масштабы этих „горь“ сугубо индивидуальны. И человек, прошедший с нами именно наше, личное „горе“ — становится бесценным. Теперь он проверен испытанием, связан с нами одной цепью. Он нас понимает, любит, и заслуживает такого же чувства в ответ.

То же можно сказать и о „радости“. „Радость“ еще более сложная материя, нежели „горе“. Замечали ли вы, что некоторым людям гораздо проще поддержать других в минуты беды и отчаяния, чем искренне разделить радость во время их счастья и торжества? Эта истина доказана и в искусстве: недаром говорят, что заставить зрителя во время спектакля плакать намного легче, чем заставить его смеяться.

Такова природа человека. Для совместного пути по жизни мы ищем тех, кто способен понимать наши эмоции и поддерживать наши странности. Тех, кто не покрутит пальцем у виска при покупке новой, сто первой, но такой нужной нам губной помады. И тех, кто „проплачет“ рядом с нами наше глупое, миниатюрное горе в виде разбитой любимой чашки.

Мы всегда выбираем своих. И война четко показала, кто — свой, а кто — чужой и всегда был чужим.

С первых дней войны я наблюдаю за украинскими беженками в Центральной и Северной Европе. За их поведением, трудоспособностью и желанием/нежеланием возвращаться в Украину. Анализируя паттерны поведения своих соотечественниц, я много раз подчеркивала два фактора потенциального (не)возврата домой. Финансовый фактор и фактор безопасности. Присмотревшись, углубившись в разговоры, я хочу сформулировать третий, последний и наиболее важный фактор.