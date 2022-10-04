МНЕНИЕ | Почему часть беженок никогда не вернется домой
Часть украинских беженок вернется домой по ряду причин, и одна из них - мужины, которые остались в Украине, пишет Анне Быкова. Но некоторые беженки останутся в Эстонии, так как надеются, что на чужбине встретят принца на белом коне, раз в Украине их судьба не сложилась.
„И в горе, и в радости“. На мой взгляд, эти слова — главная истина о том, что такое настоящая любовь. „Горем“ не обязательно должна быть смерть, катастрофа, банкротство или нечто подобное. В современном мире это вполне может быть царапина на новой машине или неприятный звонок от коллекторов. Чего тут стыдиться: „горе“ у всех разное и масштабы этих „горь“ сугубо индивидуальны. И человек, прошедший с нами именно наше, личное „горе“ — становится бесценным. Теперь он проверен испытанием, связан с нами одной цепью. Он нас понимает, любит, и заслуживает такого же чувства в ответ.
То же можно сказать и о „радости“. „Радость“ еще более сложная материя, нежели „горе“. Замечали ли вы, что некоторым людям гораздо проще поддержать других в минуты беды и отчаяния, чем искренне разделить радость во время их счастья и торжества? Эта истина доказана и в искусстве: недаром говорят, что заставить зрителя во время спектакля плакать намного легче, чем заставить его смеяться.
Такова природа человека. Для совместного пути по жизни мы ищем тех, кто способен понимать наши эмоции и поддерживать наши странности. Тех, кто не покрутит пальцем у виска при покупке новой, сто первой, но такой нужной нам губной помады. И тех, кто „проплачет“ рядом с нами наше глупое, миниатюрное горе в виде разбитой любимой чашки.
Мы всегда выбираем своих. И война четко показала, кто — свой, а кто — чужой и всегда был чужим.
С первых дней войны я наблюдаю за украинскими беженками в Центральной и Северной Европе. За их поведением, трудоспособностью и желанием/нежеланием возвращаться в Украину. Анализируя паттерны поведения своих соотечественниц, я много раз подчеркивала два фактора потенциального (не)возврата домой. Финансовый фактор и фактор безопасности. Присмотревшись, углубившись в разговоры, я хочу сформулировать третий, последний и наиболее важный фактор.
Мужчина. Кто он, где он и как беженка к нему относится. Я нарочно подчеркиваю: не он к ней, а она к нему. Итак, вопрос первый: кто он? Варианты могут быть разные: парень, жених, муж, бывший муж, отец ребенка, любовник или любимый человек вовсе без обозначенного статуса. Один из часто встречающихся вариантов - вы будете удивлены — бывший муж, с которым отношения до войны были ужасными, а после начала вторжения стали теплее и ближе. Иногда настолько ближе, что бывшие супруги, встретившись на чужбине, снова начинают жить вместе, доведя до крайнего удивления своих подросших детей. И (иногда) подросших внуков.
Бывает и другое. Одна беженка сказала мне: „Я тут, а он там. Козел редкий был. Но я ему изменяла. И теперь мне тут плохо, совесть болит. Хочу к нему, скучаю, до конца жизни хочу быть с ним“. Этой женщине было около 45 лет, она делилась со мной своими переживаниями в абсолютной трезвости рассудка. Бывает и такое, и не нам судить ее сердечные порывы и историю жизни.
Грубо говоря, все женщины-беженки либо имеют мужчину, либо не имеют его. Те, кто сердцем свободен и готов встретить свою любовь на новом месте обитания, зачастую не озвучивают четких планов по возвращению домой. „А вдруг здесь я встречу принца на белом коне, раз там не вышло?“, — спрашивает 35-летняя беженка с двумя маленькими дочками. В ее глазах — надежда; я искренне желаю ей обрести счастье.
А те беженки, у кого мужчина есть, четко разделяются на две категории. Те, у кого мужчина рядом с ними (за рубежом, в беженстве или на заработках) и те, у кого он остался в Украине,на фронте либо в резерве. Не скрою и скажу прямо: первые чувствуют себя довольно расслабленно и иногда даже развязно. Вторые же гораздо скромнее. Вторые часто презирают первых. Да, и я тому — прямое подтверждение. Нет оправдания тем мужчинам, которые сбежали из Украины, пока настоящие украинцы, такие, как мой муж, готовы защищать страну. Кстати, первым абсолютно наплевать, что вторые их презирают. Кому кому, а им почти нет резона возвращаться назад. Здесь ведь лучше и безопаснее, верно?
Подводя итог, присмотревшись и убедившись в правильности выводов, могу отметить, что назад, объективно и „по-серьезному“, собираются в основном лишь те, у кого там остались мужчины. Женихи, парни, мужья (иногда и бывшие). И этот фактор гораздо сильнее, чем благосостояние либо же перспективы безопасности. Остальное же — иллюзии и пустая болтовня.