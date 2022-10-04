Советник мэра Мариуполя: ФСБ России проводит фильтрацию граждан Украины на границе с Эстонией

В тексте поста говорится о том, в районе Ивангорода сложилась критическая ситуация, людям приходится ждать на границе по шесть суток. При этом Петр Андрющенко отмечает, что проблемы в пересечении границы возникают именно при прохождении российского погранконтроля.

„Россия блокирует эвакуацию украинцев, среди которых сотни мариупольцев, на границе с Эстонией. Критическая ситуация создалась на пропускном пункте в районе Ивангорода. ФСБ проводит фильтрацию до пересечения границы и попадания в пункт перехода. Люди уже шестые сутки ждут в совершенно нечеловеческих условиях. Также известно о задержаниях и о фактах запрета пересечения границы со стороны России. То, что мы видели на протяжении лета в Мариуполе, сейчас происходит в Ивангороде“, - написал мэр.

“Ситуация осложняется большим числом россиян, которые стараются сбежать. Поэтому пограничники и ФСБ в первую очередь проверяют россиян. После проведения псевдореферендума и закрытия возможности попасть на подконтрольную территорию, большое число мариупольцев приняло решение эвакуироваться этим самым простым путем. И теперь они снова оказались в заложниках у России“, - написал Андрющенко.

Как сообщил RusDelfi очевидец, ситуация действительно непростая. По его словам, только при нем на российской границе высадили пятерых украинцев. „Их долго проверяли, из-за чего автобус сильно опоздал в Таллинн“.

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