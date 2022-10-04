Правительство берет в долг для покрытия дефицита бюджета

„Государственный бюджет на следующий год содержит новые меры экономической и бюджетной политики, обусловленные окружающей средой, но налоговых поступлений для покрытия всех этих расходов не хватит“, — прокомментировал вице-канцлер по бюджетной политике Министерства финансов Свен Кирсипуу. По его словам, средства, привлеченные в результате выпуска облигаций, обеспечат государству достаточный финансовый буфер для покрытия расходов и в следующем году. Ранее интерес к эстонским гособлигациям был большим, но сейчас следует считаться с неопределенностью на финансовых рынках.



„В нашу пользу говорит то, что в Эстонии сильная бюджетная дисциплина, низкий уровень долга, а также стабильный и хорошо капитализированный банковский сектор, что отражается в высоком кредитном рейтинге. Риски связаны с общей ситуацией с безопасностью в Европе и характерным для развитых стран слабыми местами, например, старением общества и сокращением численности населения“, - пояснил вице-канцлер.



Последний раз Эстония выпускала долгосрочные облигации в 2020 году после 18-летнего перерыва, чтобы справиться с пандемией коронавируса. Тогда речь шла о 1,5 млрд евро.

